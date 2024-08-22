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В городе Белая Церковь в Киевской области загорелся склад с фейерверками
В городе Белая Церковь в Киевской области загорелся склад с фейерверками - РИА Новости, 22.08.2024
В городе Белая Церковь в Киевской области загорелся склад с фейерверками
Украинские спасатели ликвидируют пожар на складе с фейерверками в городе Белая Церковь в Киевской области, в населенном пункте слышны взрывы, сообщает в четверг РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T19:14
2024-08-22T19:14
2024-08-22T19:16
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Украинские спасатели ликвидируют пожар на складе с фейерверками в городе Белая Церковь в Киевской области, в населенном пункте слышны взрывы, сообщает в четверг местный телеканал Espreso со ссылкой на государственную службу страны по чрезвычайным ситуациям. "В Белой Церкви раздаются взрывы, загорелся склад с фейерверками. По информации государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, загорелось складское здание, где, вероятно, хранились салюты и все, что с ними связано. На место выехали несколько спецавтомобилей, сейчас идет ликвидация пожара", - говорится в сообщении телеканала, опубликованного в Telegram-канале. Как передает СМИ, в городе чувствуется запах гари, слышны взрывы.
https://ria.ru/20240821/ukraina-1967478113.html
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в мире, белая церковь (город), киевская область, украина
В мире, Белая Церковь (город), Киевская область, Украина
В городе Белая Церковь в Киевской области загорелся склад с фейерверками
Espreso: в Белой Церкви Киевской области горит склад с фейерверками