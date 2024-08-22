https://ria.ru/20240822/ukraina-1967874048.html

На Украине потребовали от УПЦ обнародовать заявления о выходе из синода РПЦ

На Украине потребовали от УПЦ обнародовать заявления о выходе из синода РПЦ - РИА Новости, 22.08.2024

На Украине потребовали от УПЦ обнародовать заявления о выходе из синода РПЦ

Председатель Государственной службы по вопросам этнополитики и свободы совести Украины Виктор Еленский заявил, что канонической Украинской православной церкви... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T18:33

2024-08-22T18:33

2024-08-22T18:33

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Председатель Государственной службы по вопросам этнополитики и свободы совести Украины Виктор Еленский заявил, что канонической Украинской православной церкви нужно обнародовать заявления о выходе ее руководства из состава синода Русской православной церкви, чтобы к ней не был применен принятый недавно закон о запрете церкви. Украинский парламент во вторник принял закон, который позволяет запретить на Украине Украинскую православную церковь – самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как уточнил депутат Рады Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций. "Все, что нужно Украинской православной церкви, чтобы к ней не применялся этот закон, — это обнародовать письма, в которых они выходят из состава синода Русской церкви и всех руководящих органов, и в которых они ставят в известность поместные православные церкви, что они не являются частью РПЦ", — приводит слова Еленского украинское издание "Общественное". В свою очередь, как передает украинское издание "Страна", председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент заявил, что бывшие иерархи Украинской православной церкви, которые перешли в раскольническую структуру "Православная церковь Украины" (ПЦУ) до сих пор не подали заявления о выходе из состава синода РПЦ. "В этой связи Госслужба должна сначала озаботиться ситуацией в ПЦУ - уточнить доказательства, свидетельствующие, что ее епископы порвали с Московским патриархатом и вышли из РПЦ. Иначе требования Госслужбы будут свидетельствовать лишь о субъективном избирательном подходе, что может иметь признаки дискриминационного отношения к гражданам Украины, исходя из их религиозных убеждений", - приводит слова Климента "Страна".

https://ria.ru/20240822/ukraina-1967834795.html

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украина, русская православная церковь, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, в мире