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"Зеленский сбежит". В США заговорили о капитуляции Украины
"Зеленский сбежит". В США заговорили о капитуляции Украины - РИА Новости, 22.08.2024
"Зеленский сбежит". В США заговорили о капитуляции Украины
Конфликт на Украине может закончиться только полной капитуляцией Киева, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T17:08
2024-08-22T17:08
2024-08-22T17:08
специальная военная операция на украине
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валерий герасимов
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Конфликт на Украине может закончиться только полной капитуляцией Киева, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Единственный способ, которым это может закончиться, — это полная безоговорочная капитуляция Украины, а это значит, что Зеленский сбежит в изгнание или попадет в плен и под суд в России", — отметил он.По словам эксперта, Запад уже не сможет поддерживать линии снабжения ВСУ. Джонсон также добавил, что сейчас на Западе больше нет такого энтузиазма по поводу оказания помощи Киеву."Украина находится в положении, когда она полностью зависит от западных финансовых и военных поставок", — резюмировал аналитик.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.Путин на совещании по ситуации в приграничных регионах России заявил, что нельзя вести речь о переговорах с теми, кто без разбора наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре. Он также подчеркнул, что противник получит достойный ответ, и все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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в мире, россия, украина, киев, валерий герасимов, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Зеленский сбежит". В США заговорили о капитуляции Украины
Джонсон: конфликт на Украине закончится безоговорочной капитуляцией Киева