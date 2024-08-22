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К службе в ВСУ признали годным инвалида со слабоумием, заявили в Раде - РИА Новости, 22.08.2024
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16:53 22.08.2024 (обновлено: 17:59 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/ukraina-1967845615.html
К службе в ВСУ признали годным инвалида со слабоумием, заявили в Раде
К службе в ВСУ признали годным инвалида со слабоумием, заявили в Раде - РИА Новости, 22.08.2024
К службе в ВСУ признали годным инвалида со слабоумием, заявили в Раде
Сотрудники военкомата в Одессе силой доставили страдающего слабоумием инвалида в военкомат и признали годным к службе в ВСУ, сообщил депутат Верховной рады... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T16:53
2024-08-22T17:59
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Сотрудники военкомата в Одессе силой доставили страдающего слабоумием инвалида в военкомат и признали годным к службе в ВСУ, сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Депутат Верховной рады Георгий Мазурашу 5 августа сообщал про другого жителя Одессы с диагностированной шизофренией, которого сотрудники военкомата на Украине пытались мобилизовать. "Получил информацию, что в понедельник преступники из ОПГ "ТЦК" (территориальный центр комплектования — так на Украине называют военкоматы. — Прим. ред.) похитили на улице в Одессе мужчину со второй группой инвалидности. И... признали его годным к службе в ВСУ", — написал Дмитрук в своем Telegram-канале. По его словам, мужчину трое суток держали в военкомате, после чего отпустили. Но перед этим заставили подписать какие-то бумаги и приказали 2 сентября явиться в военкомат. "Мужчина из детдома, страдает ярко выраженным слабоумием. Не умеет даже писать и читать! Бандиты в форме не могли не заметить этого. Но, конечно, это их не остановило", — добавил Дмитрук. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Начальник Главного управления персонала Генштаба ВСУ Роман Горбач 19 июля сообщил, что девять из десяти признанных ограниченно пригодными в мирное время граждан Украины являются годными к службе в рядах украинской армии во время мобилизации. Владимир Зеленский в начале апреля подписал закон, отменивший статус "ограниченно годный". Согласно новому закону, украинские мужчины, получившие после 24 февраля 2022-го вторую или третью группу инвалидности, должны повторно пройти медкомиссию, чтобы подтвердить диагноз. На медкомиссию отводится девять месяцев со дня вступления закона в силу, то есть до 4 февраля 2025 года.
https://ria.ru/20240821/zalozhnik-1967450612.html
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в мире, украина, одесса, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Одесса, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
К службе в ВСУ признали годным инвалида со слабоумием, заявили в Раде

Депутат Рады Дмитрук: в Одессе инвалида признали годным к службе в ВСУ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Сотрудники военкомата в Одессе силой доставили страдающего слабоумием инвалида в военкомат и признали годным к службе в ВСУ, сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
Депутат Верховной рады Георгий Мазурашу 5 августа сообщал про другого жителя Одессы с диагностированной шизофренией, которого сотрудники военкомата на Украине пытались мобилизовать.
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"Получил информацию, что в понедельник преступники из ОПГ "ТЦК" (территориальный центр комплектования — так на Украине называют военкоматы. — Прим. ред.) похитили на улице в Одессе мужчину со второй группой инвалидности. И... признали его годным к службе в ВСУ", — написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
По его словам, мужчину трое суток держали в военкомате, после чего отпустили. Но перед этим заставили подписать какие-то бумаги и приказали 2 сентября явиться в военкомат.
"Мужчина из детдома, страдает ярко выраженным слабоумием. Не умеет даже писать и читать! Бандиты в форме не могли не заметить этого. Но, конечно, это их не остановило", — добавил Дмитрук.
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На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Начальник Главного управления персонала Генштаба ВСУ Роман Горбач 19 июля сообщил, что девять из десяти признанных ограниченно пригодными в мирное время граждан Украины являются годными к службе в рядах украинской армии во время мобилизации.
Владимир Зеленский в начале апреля подписал закон, отменивший статус "ограниченно годный". Согласно новому закону, украинские мужчины, получившие после 24 февраля 2022-го вторую или третью группу инвалидности, должны повторно пройти медкомиссию, чтобы подтвердить диагноз. На медкомиссию отводится девять месяцев со дня вступления закона в силу, то есть до 4 февраля 2025 года.
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