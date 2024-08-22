https://ria.ru/20240822/ukraina-1967815360.html

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.08.2024

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в четверг в Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также в... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T15:17

2024-08-22T15:17

2024-08-22T15:17

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг в Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, воздушная тревога в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях была объявлена практически одновременно – в 14.48 мск. Спустя 15 минут она распространилась на Сумскую область, в Харьковской области она звучит более двух часов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф