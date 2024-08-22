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Киев пытается дезинформировать Москву, заявил экс-депутат Рады - РИА Новости, 22.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:06 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/ukraina-1967811482.html
Киев пытается дезинформировать Москву, заявил экс-депутат Рады
Киев пытается дезинформировать Москву, заявил экс-депутат Рады - РИА Новости, 22.08.2024
Киев пытается дезинформировать Москву, заявил экс-депутат Рады
Украинские власти прикрываются темой подготовки переговоров с Москвой для подготовки очередной провокации и попытки дезинформировать Россию, заявил РИА Новости... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T15:06
2024-08-22T15:06
специальная военная операция на украине
в мире
россия
курская область
москва
владимир зеленский
дмитрий медведев
мария захарова
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Украинские власти прикрываются темой подготовки переговоров с Москвой для подготовки очередной провокации и попытки дезинформировать Россию, заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Ранее издание Kyiv Independent со ссылкой на источник, близкий к Владимиру Зеленскому, сообщило, что украинские власти хотят этой осенью подготовить почву для проведения мирных переговоров с Россией. "Если раньше они публично заявляли о готовности контрнаступления, то теперь всячески пытаются дезинформировать российскую сторону в плане их намерений. Поэтому я не исключаю, что они опять начнут прокачивать тему переговоров, а параллельно готовить очередную провокацию на каком-то другом направлении", - сказал Килинкаров. Он подчеркнул, что после вторжения ВСУ в Курскую область и пока украинские войска находятся на территории РФ, никаких переговоров не может быть. Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что после акта терроризма в Курской области с Киевом не будет никаких переговоров до полного разгрома врага. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя утверждения в газете Washington Post о том, что нападение Украины на Курскую область сорвало якобы готовившиеся переговоры представителей Москвы и Киева, отметила, что никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего.
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в мире, россия, курская область, москва, владимир зеленский, дмитрий медведев, мария захарова, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Курская область, Москва, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев, Мария Захарова, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Киев пытается дезинформировать Москву, заявил экс-депутат Рады

Экс-депутат Рады Килинкаров: заявляя о переговорах, Киев дезинформирует Москву

© iStock.com / Nataliia PylypchukПанорама Киева
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© iStock.com / Nataliia Pylypchuk
Панорама Киева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Украинские власти прикрываются темой подготовки переговоров с Москвой для подготовки очередной провокации и попытки дезинформировать Россию, заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
Ранее издание Kyiv Independent со ссылкой на источник, близкий к Владимиру Зеленскому, сообщило, что украинские власти хотят этой осенью подготовить почву для проведения мирных переговоров с Россией.
"Если раньше они публично заявляли о готовности контрнаступления, то теперь всячески пытаются дезинформировать российскую сторону в плане их намерений. Поэтому я не исключаю, что они опять начнут прокачивать тему переговоров, а параллельно готовить очередную провокацию на каком-то другом направлении", - сказал Килинкаров. Он подчеркнул, что после вторжения ВСУ в Курскую область и пока украинские войска находятся на территории РФ, никаких переговоров не может быть.
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что после акта терроризма в Курской области с Киевом не будет никаких переговоров до полного разгрома врага. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя утверждения в газете Washington Post о том, что нападение Украины на Курскую область сорвало якобы готовившиеся переговоры представителей Москвы и Киева, отметила, что никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Никаких переговоров. Украины просто не должно быть
14 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКурская областьМоскваВладимир ЗеленскийДмитрий МедведевМария ЗахароваВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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