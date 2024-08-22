https://ria.ru/20240822/ukraina-1967811482.html

Киев пытается дезинформировать Москву, заявил экс-депутат Рады

Киев пытается дезинформировать Москву, заявил экс-депутат Рады - РИА Новости, 22.08.2024

Киев пытается дезинформировать Москву, заявил экс-депутат Рады

Украинские власти прикрываются темой подготовки переговоров с Москвой для подготовки очередной провокации и попытки дезинформировать Россию, заявил РИА Новости... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T15:06

2024-08-22T15:06

2024-08-22T15:06

специальная военная операция на украине

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дмитрий медведев

мария захарова

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Украинские власти прикрываются темой подготовки переговоров с Москвой для подготовки очередной провокации и попытки дезинформировать Россию, заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Ранее издание Kyiv Independent со ссылкой на источник, близкий к Владимиру Зеленскому, сообщило, что украинские власти хотят этой осенью подготовить почву для проведения мирных переговоров с Россией. "Если раньше они публично заявляли о готовности контрнаступления, то теперь всячески пытаются дезинформировать российскую сторону в плане их намерений. Поэтому я не исключаю, что они опять начнут прокачивать тему переговоров, а параллельно готовить очередную провокацию на каком-то другом направлении", - сказал Килинкаров. Он подчеркнул, что после вторжения ВСУ в Курскую область и пока украинские войска находятся на территории РФ, никаких переговоров не может быть. Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что после акта терроризма в Курской области с Киевом не будет никаких переговоров до полного разгрома врага. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя утверждения в газете Washington Post о том, что нападение Украины на Курскую область сорвало якобы готовившиеся переговоры представителей Москвы и Киева, отметила, что никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, курская область, москва, владимир зеленский, дмитрий медведев, мария захарова, верховная рада украины, вооруженные силы украины