Киев пытается дезинформировать Москву, заявил экс-депутат Рады
Экс-депутат Рады Килинкаров: заявляя о переговорах, Киев дезинформирует Москву
© iStock.com / Nataliia PylypchukПанорама Киева
© iStock.com / Nataliia Pylypchuk
Панорама Киева. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Украинские власти прикрываются темой подготовки переговоров с Москвой для подготовки очередной провокации и попытки дезинформировать Россию, заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
Ранее издание Kyiv Independent со ссылкой на источник, близкий к Владимиру Зеленскому, сообщило, что украинские власти хотят этой осенью подготовить почву для проведения мирных переговоров с Россией.
"Если раньше они публично заявляли о готовности контрнаступления, то теперь всячески пытаются дезинформировать российскую сторону в плане их намерений. Поэтому я не исключаю, что они опять начнут прокачивать тему переговоров, а параллельно готовить очередную провокацию на каком-то другом направлении", - сказал Килинкаров. Он подчеркнул, что после вторжения ВСУ в Курскую область и пока украинские войска находятся на территории РФ, никаких переговоров не может быть.
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что после акта терроризма в Курской области с Киевом не будет никаких переговоров до полного разгрома врага. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя утверждения в газете Washington Post о том, что нападение Украины на Курскую область сорвало якобы готовившиеся переговоры представителей Москвы и Киева, отметила, что никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего.
Никаких переговоров. Украины просто не должно быть
14 августа, 08:00