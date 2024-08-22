https://ria.ru/20240822/ukraina-1967798836.html
На Западе сделали тяжелое признание о Зеленском
На Западе сделали тяжелое признание о Зеленском - РИА Новости, 22.08.2024
На Западе сделали тяжелое признание о Зеленском
Так называемого справедливого мира Владимира Зеленского, по мнению президента Чехии Петра Павела, достичь не удастся. Свою позицию он озвучил в интервью... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T14:33
2024-08-22T14:33
2024-08-22T16:36
в мире
украина
курская область
чехия
владимир зеленский
петр павел
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_0:161:3309:2022_1920x0_80_0_0_ba0fbbcc06fde46394d0a27e26fb0b9f.jpg
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Так называемого справедливого мира Владимира Зеленского, по мнению президента Чехии Петра Павела, достичь не удастся. Свою позицию он озвучил в интервью Novinky."Но это, как мы все, наверное, чувствуем, скорее иллюзия. Реальность будет несколько иной", — сказал он.Павел считает, что по итогам мирных переговоров Россия сохранит контроль над определенной частью Украины.После событий в Курской области президент Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Он также заметил, что своими действиями в Курской области Киев пытается улучшить переговорные позиции, но противник, безусловно, получит достойный ответ.Так называемая мирная формула Владимира Зеленского подразумевает восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах границ 1991 года.
https://ria.ru/20240822/ukraina-1967685099.html
https://ria.ru/20240821/zakharova-1967564221.html
украина
курская область
чехия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_578:0:3309:2048_1920x0_80_0_0_6e073cf9a5338ba083dfed450642205e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, курская область, чехия, владимир зеленский, петр павел, владимир путин
В мире, Украина, Курская область, Чехия, Владимир Зеленский, Петр Павел, Владимир Путин
На Западе сделали тяжелое признание о Зеленском
Президент Чехии Павел назвал справедливый мир Зеленского для Украины иллюзией