https://ria.ru/20240822/ukraina-1967798836.html

На Западе сделали тяжелое признание о Зеленском

На Западе сделали тяжелое признание о Зеленском - РИА Новости, 22.08.2024

На Западе сделали тяжелое признание о Зеленском

Так называемого справедливого мира Владимира Зеленского, по мнению президента Чехии Петра Павела, достичь не удастся. Свою позицию он озвучил в интервью... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T14:33

2024-08-22T14:33

2024-08-22T16:36

в мире

украина

курская область

чехия

владимир зеленский

петр павел

владимир путин

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Так называемого справедливого мира Владимира Зеленского, по мнению президента Чехии Петра Павела, достичь не удастся. Свою позицию он озвучил в интервью Novinky."Но это, как мы все, наверное, чувствуем, скорее иллюзия. Реальность будет несколько иной", — сказал он.Павел считает, что по итогам мирных переговоров Россия сохранит контроль над определенной частью Украины.После событий в Курской области президент Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Он также заметил, что своими действиями в Курской области Киев пытается улучшить переговорные позиции, но противник, безусловно, получит достойный ответ.Так называемая мирная формула Владимира Зеленского подразумевает восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах границ 1991 года.

https://ria.ru/20240822/ukraina-1967685099.html

https://ria.ru/20240821/zakharova-1967564221.html

украина

курская область

чехия

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в мире, украина, курская область, чехия, владимир зеленский, петр павел, владимир путин