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На Западе сделали тяжелое признание о Зеленском - РИА Новости, 22.08.2024
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14:33 22.08.2024 (обновлено: 16:36 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/ukraina-1967798836.html
На Западе сделали тяжелое признание о Зеленском
На Западе сделали тяжелое признание о Зеленском - РИА Новости, 22.08.2024
На Западе сделали тяжелое признание о Зеленском
Так называемого справедливого мира Владимира Зеленского, по мнению президента Чехии Петра Павела, достичь не удастся. Свою позицию он озвучил в интервью... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T14:33
2024-08-22T16:36
в мире
украина
курская область
чехия
владимир зеленский
петр павел
владимир путин
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Так называемого справедливого мира Владимира Зеленского, по мнению президента Чехии Петра Павела, достичь не удастся. Свою позицию он озвучил в интервью Novinky."Но это, как мы все, наверное, чувствуем, скорее иллюзия. Реальность будет несколько иной", — сказал он.Павел считает, что по итогам мирных переговоров Россия сохранит контроль над определенной частью Украины.После событий в Курской области президент Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Он также заметил, что своими действиями в Курской области Киев пытается улучшить переговорные позиции, но противник, безусловно, получит достойный ответ.Так называемая мирная формула Владимира Зеленского подразумевает восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах границ 1991 года.
https://ria.ru/20240822/ukraina-1967685099.html
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в мире, украина, курская область, чехия, владимир зеленский, петр павел, владимир путин
В мире, Украина, Курская область, Чехия, Владимир Зеленский, Петр Павел, Владимир Путин
На Западе сделали тяжелое признание о Зеленском

Президент Чехии Павел назвал справедливый мир Зеленского для Украины иллюзией

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Флаги России и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Так называемого справедливого мира Владимира Зеленского, по мнению президента Чехии Петра Павела, достичь не удастся. Свою позицию он озвучил в интервью Novinky.
"Но это, как мы все, наверное, чувствуем, скорее иллюзия. Реальность будет несколько иной", — сказал он.
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Вчера, 03:05
Павел считает, что по итогам мирных переговоров Россия сохранит контроль над определенной частью Украины.
После событий в Курской области президент Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Он также заметил, что своими действиями в Курской области Киев пытается улучшить переговорные позиции, но противник, безусловно, получит достойный ответ.
Так называемая мирная формула Владимира Зеленского подразумевает восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах границ 1991 года.
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В миреУкраинаКурская областьЧехияВладимир ЗеленскийПетр ПавелВладимир Путин
 
 
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