https://ria.ru/20240822/ukraina-1967787244.html
Моди может сыграть важную роль в достижении мира на Украине, считает Туск
Моди может сыграть важную роль в достижении мира на Украине, считает Туск - РИА Новости, 22.08.2024
Моди может сыграть важную роль в достижении мира на Украине, считает Туск
Премьер-министр Индии Наренда Моди может сыграть важную позитивную роль в прекращении боевых действий на Украине, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T13:54
2024-08-22T13:54
2024-08-22T13:54
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ВАРШАВА, 22 авг - РИА Новости. Премьер-министр Индии Наренда Моди может сыграть важную позитивную роль в прекращении боевых действий на Украине, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи с индийским премьером. "Мы начали с выяснения наших позиций в вопросах, которые сегодня волнуют весь мир. Я очень рад, что господин премьер подтвердил готовность внести свой личный вклад в мирное, справедливое, быстрое окончание войны на Украине", - сказал Туск. "Мы оба убеждены в том, что Индия здесь может сыграть очень важную позитивную роль", - добавил он. Говоря о предстоящем визите Моди в Киев, Туск заявил, что уверен в том, что "этот визит может иметь историческое значение". Следующим пунктом назначения премьер-министра Индии станет Киев. Поездка в украинскую столицу будет первым визитом главы правительства в Нью-Дели в истории современной Украины.
https://ria.ru/20240821/ukraina-1967467521.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Индия, Украина, Киев, Дональд Туск
Моди может сыграть важную роль в достижении мира на Украине, считает Туск
Туск: Моди может сыграть важную роль в прекращении боевых действий на Украине