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Моди может сыграть важную роль в достижении мира на Украине, считает Туск - РИА Новости, 22.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:54 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/ukraina-1967787244.html
Моди может сыграть важную роль в достижении мира на Украине, считает Туск
Моди может сыграть важную роль в достижении мира на Украине, считает Туск - РИА Новости, 22.08.2024
Моди может сыграть важную роль в достижении мира на Украине, считает Туск
Премьер-министр Индии Наренда Моди может сыграть важную позитивную роль в прекращении боевых действий на Украине, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T13:54
2024-08-22T13:54
специальная военная операция на украине
в мире
индия
украина
киев
дональд туск
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ВАРШАВА, 22 авг - РИА Новости. Премьер-министр Индии Наренда Моди может сыграть важную позитивную роль в прекращении боевых действий на Украине, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи с индийским премьером. "Мы начали с выяснения наших позиций в вопросах, которые сегодня волнуют весь мир. Я очень рад, что господин премьер подтвердил готовность внести свой личный вклад в мирное, справедливое, быстрое окончание войны на Украине", - сказал Туск. "Мы оба убеждены в том, что Индия здесь может сыграть очень важную позитивную роль", - добавил он. Говоря о предстоящем визите Моди в Киев, Туск заявил, что уверен в том, что "этот визит может иметь историческое значение". Следующим пунктом назначения премьер-министра Индии станет Киев. Поездка в украинскую столицу будет первым визитом главы правительства в Нью-Дели в истории современной Украины.
https://ria.ru/20240821/ukraina-1967467521.html
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в мире, индия, украина, киев, дональд туск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Индия, Украина, Киев, Дональд Туск
Моди может сыграть важную роль в достижении мира на Украине, считает Туск

Туск: Моди может сыграть важную роль в прекращении боевых действий на Украине

© РИА Новости / POOL/Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / POOL/Сергей Бобылев
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 22 авг - РИА Новости. Премьер-министр Индии Наренда Моди может сыграть важную позитивную роль в прекращении боевых действий на Украине, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи с индийским премьером.
"Мы начали с выяснения наших позиций в вопросах, которые сегодня волнуют весь мир. Я очень рад, что господин премьер подтвердил готовность внести свой личный вклад в мирное, справедливое, быстрое окончание войны на Украине", - сказал Туск.
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"Мы оба убеждены в том, что Индия здесь может сыграть очень важную позитивную роль", - добавил он.
Говоря о предстоящем визите Моди в Киев, Туск заявил, что уверен в том, что "этот визит может иметь историческое значение".
Следующим пунктом назначения премьер-министра Индии станет Киев. Поездка в украинскую столицу будет первым визитом главы правительства в Нью-Дели в истории современной Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИндияУкраинаКиевДональд Туск
 
 
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