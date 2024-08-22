https://ria.ru/20240822/ukraina-1967787244.html

Моди может сыграть важную роль в достижении мира на Украине, считает Туск

Моди может сыграть важную роль в достижении мира на Украине, считает Туск - РИА Новости, 22.08.2024

Моди может сыграть важную роль в достижении мира на Украине, считает Туск

Премьер-министр Индии Наренда Моди может сыграть важную позитивную роль в прекращении боевых действий на Украине, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T13:54

2024-08-22T13:54

2024-08-22T13:54

специальная военная операция на украине

в мире

индия

украина

киев

дональд туск

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ВАРШАВА, 22 авг - РИА Новости. Премьер-министр Индии Наренда Моди может сыграть важную позитивную роль в прекращении боевых действий на Украине, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи с индийским премьером. "Мы начали с выяснения наших позиций в вопросах, которые сегодня волнуют весь мир. Я очень рад, что господин премьер подтвердил готовность внести свой личный вклад в мирное, справедливое, быстрое окончание войны на Украине", - сказал Туск. "Мы оба убеждены в том, что Индия здесь может сыграть очень важную позитивную роль", - добавил он. Говоря о предстоящем визите Моди в Киев, Туск заявил, что уверен в том, что "этот визит может иметь историческое значение". Следующим пунктом назначения премьер-министра Индии станет Киев. Поездка в украинскую столицу будет первым визитом главы правительства в Нью-Дели в истории современной Украины.

https://ria.ru/20240821/ukraina-1967467521.html

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

индия

украина

киев

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Ольга Фомченкова

в мире, индия, украина, киев, дональд туск