https://ria.ru/20240822/ukraina-1967769500.html

В Польше рассказали о ее "участии" в атаке ВСУ на Курскую область

В Польше рассказали о ее "участии" в атаке ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 22.08.2024

В Польше рассказали о ее "участии" в атаке ВСУ на Курскую область

ВСУ использовали польские боевые машины Oncilla при атаке на Курскую область, пишет Interia. "Оказывается, польские бронетранспортеры Oncilla принимают участие... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T13:00

2024-08-22T13:00

2024-08-22T13:00

в мире

польша

вооруженные силы украины

курская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965897372_76:90:1682:994_1920x0_80_0_0_31e340a0d4179ba494e0263480715a94.jpg

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. ВСУ использовали польские боевые машины Oncilla при атаке на Курскую область, пишет Interia. "Оказывается, польские бронетранспортеры Oncilla принимают участие в атаке Украины <...> на Курскую область", — говорится в публикации. В статье отмечается, что Киев получила от Польши около 30 таких БТР. Вместе с тем, сколько из них было использовано, не сообщается. Минобороны России 10 августа сообщало, что российские военные поразили одну Oncilla. Кроме того, в тот же день, группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям трех украинских бригад, потери противника составили до 110 военнослужащих.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. По словам замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майора Апти Алаудинова, операция украинских вооруженных формирований курируется западным командованием.

https://ria.ru/20240822/ukraina-1967747914.html

https://ria.ru/20240822/ukraina-1967710198.html

польша

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, вооруженные силы украины, курская область