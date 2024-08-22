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В Польше рассказали о ее "участии" в атаке ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 22.08.2024
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13:00 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/ukraina-1967769500.html
В Польше рассказали о ее "участии" в атаке ВСУ на Курскую область
В Польше рассказали о ее "участии" в атаке ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 22.08.2024
В Польше рассказали о ее "участии" в атаке ВСУ на Курскую область
ВСУ использовали польские боевые машины Oncilla при атаке на Курскую область, пишет Interia. "Оказывается, польские бронетранспортеры Oncilla принимают участие... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T13:00
2024-08-22T13:00
в мире
польша
вооруженные силы украины
курская область
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. ВСУ использовали польские боевые машины Oncilla при атаке на Курскую область, пишет Interia. "Оказывается, польские бронетранспортеры Oncilla принимают участие в атаке Украины &lt;...&gt; на Курскую область", — говорится в публикации. В статье отмечается, что Киев получила от Польши около 30 таких БТР. Вместе с тем, сколько из них было использовано, не сообщается. Минобороны России 10 августа сообщало, что российские военные поразили одну Oncilla. Кроме того, в тот же день, группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям трех украинских бригад, потери противника составили до 110 военнослужащих.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. По словам замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майора Апти Алаудинова, операция украинских вооруженных формирований курируется западным командованием.
https://ria.ru/20240822/ukraina-1967747914.html
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польша
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в мире, польша, вооруженные силы украины, курская область
В мире, Польша, Вооруженные силы Украины, Курская область
В Польше рассказали о ее "участии" в атаке ВСУ на Курскую область

Interia: ВСУ использовали польскую БТР Oncilla в атаке на Курскую область

© Минобороны РоссииУничтожение танка ВСУ барражирующим боеприпасом "Ланцет"
Уничтожение танка ВСУ барражирующим боеприпасом Ланцет - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Минобороны России
Уничтожение танка ВСУ барражирующим боеприпасом "Ланцет". Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. ВСУ использовали польские боевые машины Oncilla при атаке на Курскую область, пишет Interia.

"Оказывается, польские бронетранспортеры Oncilla принимают участие в атаке Украины <...> на Курскую область", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что Киев получила от Польши около 30 таких БТР. Вместе с тем, сколько из них было использовано, не сообщается.

Минобороны России 10 августа сообщало, что российские военные поразили одну Oncilla. Кроме того, в тот же день, группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям трех украинских бригад, потери противника составили до 110 военнослужащих.

Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. По словам замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майора Апти Алаудинова, операция украинских вооруженных формирований курируется западным командованием.
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