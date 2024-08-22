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"Просто ужас". Командир ВСУ указал на важную деталь в действиях ВС России
"Просто ужас". Командир ВСУ указал на важную деталь в действиях ВС России - РИА Новости, 22.08.2024
"Просто ужас". Командир ВСУ указал на важную деталь в действиях ВС России
Командир ВСУ с позывным Абдула назвал российские авиационные бомбы КАБ большой проблемой украинских военных. Об этом он сказал в эфире телеканала "Мы —... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T11:56
2024-08-22T11:56
2024-08-22T13:03
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Командир ВСУ с позывным Абдула назвал российские авиационные бомбы КАБ большой проблемой украинских военных. Об этом он сказал в эфире телеканала "Мы — Украина". "На данный момент эта проблема не решена. 250-500 килограммов боевой составляющей прилетает в позицию, это просто ужас. Прилетает, к сожалению, достаточно точно", — сказал он. Российская авиация применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции, в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов.
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в мире, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Россия
"Просто ужас". Командир ВСУ указал на важную деталь в действиях ВС России
Командир ВСУ Абдула назвал российские авиабомбы КАБ большой проблемой