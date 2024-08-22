https://ria.ru/20240822/ukraina-1967747914.html

"Просто ужас". Командир ВСУ указал на важную деталь в действиях ВС России

"Просто ужас". Командир ВСУ указал на важную деталь в действиях ВС России - РИА Новости, 22.08.2024

"Просто ужас". Командир ВСУ указал на важную деталь в действиях ВС России

Командир ВСУ с позывным Абдула назвал российские авиационные бомбы КАБ большой проблемой украинских военных. Об этом он сказал в эфире телеканала "Мы —... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T11:56

2024-08-22T11:56

2024-08-22T13:03

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Командир ВСУ с позывным Абдула назвал российские авиационные бомбы КАБ большой проблемой украинских военных. Об этом он сказал в эфире телеканала "Мы — Украина". "На данный момент эта проблема не решена. 250-500 килограммов боевой составляющей прилетает в позицию, это просто ужас. Прилетает, к сожалению, достаточно точно", — сказал он. Российская авиация применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции, в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов.

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в мире, вооруженные силы украины, россия