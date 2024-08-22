Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, с какой радикальной мерой по Украине выступили в США - РИА Новости, 22.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:23 22.08.2024 (обновлено: 17:17 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/ukraina-1967710198.html
Стало известно, с какой радикальной мерой по Украине выступили в США
Стало известно, с какой радикальной мерой по Украине выступили в США - РИА Новости, 22.08.2024
Стало известно, с какой радикальной мерой по Украине выступили в США
Запад должен прекратить поддерживать Украину из-за новых данных о причастности неких украинцев к взрывам "Северных потоков", пишет бывший специальный помощник... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T09:23
2024-08-22T17:17
в мире
украина
северный поток — 2
северный поток
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937984215_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_4f5eceddbbb482d9f534d68482b44ec9.jpg
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Запад должен прекратить поддерживать Украину из-за новых данных о причастности неких украинцев к взрывам "Северных потоков", пишет бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в статье для издания The American Conservative. "&lt;...&gt; Очевидная готовность Украины развязать войну против своих номинальных друзей — еще одна причина для союзников прекратить свою практически безоговорочную поддержку украинского правительства", — говорится в публикации. По мнению автора, Зеленский пытался втянуть НАТО в конфликт. При этом он считает, что прокси-война не оправдывает себя, если из-за нее может начаться полномасштабное столкновение, причем с ядерной державой."Администрация Байдена должна выйти из российско-украинского конфликта, а не поддерживать его", — пишет Бэндоу. На прошлой неделе Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест проживающего в Польше украинского инструктора по дайвингу, которого подозревают в причастности к теракту на "Северных потоках". По имеющимся сведениям, немецкая Генпрокуратура еще в июне передала Польше ордер на арест некоего Владимира Ж., идентифицированного по якобы имеющемуся снимку. Фото сделала дорожная камера, зафиксировавшая превышение скорости. Утверждается, что Ж. якобы был за рулем Citroen, на котором, как предполагается, 8 сентября 2022 года по острову Рюген перемещалась диверсионная группа, причастная к теракту на "Северных потоках". Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Как заявила компания Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Президент Владимир Путин назвал это ЧП очевидным терактом, Генпрокуратура возбудила уголовное дело об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20240817/nato-1966793291.html
https://ria.ru/20240816/antonov-1966508902.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937984215_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_4e7972ddbf8a89630c0367d657ace123.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, северный поток — 2, северный поток, нато
В мире, Украина, Северный поток — 2, Северный поток, НАТО
Стало известно, с какой радикальной мерой по Украине выступили в США

TAC: Запад должен прекратить поддерживать ВСУ после взрывов "Северных потоков"

© AP Photo / Virginia MayoФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Запад должен прекратить поддерживать Украину из-за новых данных о причастности неких украинцев к взрывам "Северных потоков", пишет бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в статье для издания The American Conservative.

"<...> Очевидная готовность Украины развязать войну против своих номинальных друзей — еще одна причина для союзников прекратить свою практически безоговорочную поддержку украинского правительства", — говорится в публикации.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Во Франции призвали к радикальным мерам после новостей о "Северных потоках"
17 августа, 17:55
По мнению автора, Зеленский пытался втянуть НАТО в конфликт. При этом он считает, что прокси-война не оправдывает себя, если из-за нее может начаться полномасштабное столкновение, причем с ядерной державой.
"Администрация Байдена должна выйти из российско-украинского конфликта, а не поддерживать его", — пишет Бэндоу.

На прошлой неделе Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест проживающего в Польше украинского инструктора по дайвингу, которого подозревают в причастности к теракту на "Северных потоках". По имеющимся сведениям, немецкая Генпрокуратура еще в июне передала Польше ордер на арест некоего Владимира Ж., идентифицированного по якобы имеющемуся снимку. Фото сделала дорожная камера, зафиксировавшая превышение скорости. Утверждается, что Ж. якобы был за рулем Citroen, на котором, как предполагается, 8 сентября 2022 года по острову Рюген перемещалась диверсионная группа, причастная к теракту на "Северных потоках".

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Как заявила компания Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Президент Владимир Путин назвал это ЧП очевидным терактом, Генпрокуратура возбудила уголовное дело об акте международного терроризма.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Антонов объяснил "нулевую" реакцию в США на публикации о "Северных потоках"
16 августа, 02:02
 
В миреУкраинаСеверный поток — 2Северный потокНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала