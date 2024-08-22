https://ria.ru/20240822/ukraina-1967710198.html

Стало известно, с какой радикальной мерой по Украине выступили в США

Стало известно, с какой радикальной мерой по Украине выступили в США - РИА Новости, 22.08.2024

Стало известно, с какой радикальной мерой по Украине выступили в США

Запад должен прекратить поддерживать Украину из-за новых данных о причастности неких украинцев к взрывам "Северных потоков", пишет бывший специальный помощник... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T09:23

2024-08-22T09:23

2024-08-22T17:17

в мире

украина

северный поток — 2

северный поток

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937984215_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_4f5eceddbbb482d9f534d68482b44ec9.jpg

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Запад должен прекратить поддерживать Украину из-за новых данных о причастности неких украинцев к взрывам "Северных потоков", пишет бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в статье для издания The American Conservative. "<...> Очевидная готовность Украины развязать войну против своих номинальных друзей — еще одна причина для союзников прекратить свою практически безоговорочную поддержку украинского правительства", — говорится в публикации. По мнению автора, Зеленский пытался втянуть НАТО в конфликт. При этом он считает, что прокси-война не оправдывает себя, если из-за нее может начаться полномасштабное столкновение, причем с ядерной державой."Администрация Байдена должна выйти из российско-украинского конфликта, а не поддерживать его", — пишет Бэндоу. На прошлой неделе Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест проживающего в Польше украинского инструктора по дайвингу, которого подозревают в причастности к теракту на "Северных потоках". По имеющимся сведениям, немецкая Генпрокуратура еще в июне передала Польше ордер на арест некоего Владимира Ж., идентифицированного по якобы имеющемуся снимку. Фото сделала дорожная камера, зафиксировавшая превышение скорости. Утверждается, что Ж. якобы был за рулем Citroen, на котором, как предполагается, 8 сентября 2022 года по острову Рюген перемещалась диверсионная группа, причастная к теракту на "Северных потоках". Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Как заявила компания Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Президент Владимир Путин назвал это ЧП очевидным терактом, Генпрокуратура возбудила уголовное дело об акте международного терроризма.

https://ria.ru/20240817/nato-1966793291.html

https://ria.ru/20240816/antonov-1966508902.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, северный поток — 2, северный поток, нато