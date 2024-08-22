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Министр обороны Украины доложил конгрессу США о ситуации на фронте - РИА Новости, 22.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:22 22.08.2024 (обновлено: 09:33 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/ukraina-1967697763.html
Министр обороны Украины доложил конгрессу США о ситуации на фронте
Министр обороны Украины доложил конгрессу США о ситуации на фронте - РИА Новости, 22.08.2024
Министр обороны Украины доложил конгрессу США о ситуации на фронте
Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что встретился с представителями палаты конгресса США, доложил им о ситуации на фронте и потребностях украинских... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T07:22
2024-08-22T09:33
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
рустем умеров
сергей лавров
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что встретился с представителями палаты конгресса США, доложил им о ситуации на фронте и потребностях украинских войск. "Провел содержательные переговоры с делегацией палаты представителей конгресса США во время их визита на Украину. &lt;…&gt; Вместе с командой проинформировали американских партнеров о текущей ситуации на фронте, в частности в прилегающих к Сумской области территориях. &lt;…&gt; Также обсудили важные потребности украинской армии", — написал Умеров на своей странице в соцсети Facebook*. Кроме того, Умеров вновь попросил американцев "разрешения на полное использование дальнобойного оружия по целям на территории России". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и оказались "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240821/bayden-1967392476.html
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украина, россия, сша, рустем умеров, сергей лавров, нато, в мире, конгресс сша
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Рустем Умеров, Сергей Лавров, НАТО, В мире, Конгресс США
Министр обороны Украины доложил конгрессу США о ситуации на фронте

Глава МО Украины отчитался перед США о ситуации на фронте и потребностях ВСУ

© Фото : соцсетиПереговоры министра обороны Украины Рустема Умерова с делегацией Палаты представителей Конгресса США. 21 августа 2024
Переговоры министра обороны Украины Рустема Умерова с делегацией Палаты представителей Конгресса США. 21 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Фото : соцсети
Переговоры министра обороны Украины Рустема Умерова с делегацией Палаты представителей Конгресса США. 21 августа 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что встретился с представителями палаты конгресса США, доложил им о ситуации на фронте и потребностях украинских войск.
"Провел содержательные переговоры с делегацией палаты представителей конгресса США во время их визита на Украину. <…> Вместе с командой проинформировали американских партнеров о текущей ситуации на фронте, в частности в прилегающих к Сумской области территориях. <…> Также обсудили важные потребности украинской армии", — написал Умеров на своей странице в соцсети Facebook*.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
В Штатах готовят военную интервенцию против России
21 августа, 08:00
Кроме того, Умеров вновь попросил американцев "разрешения на полное использование дальнобойного оружия по целям на территории России".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и оказались "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАРустем УмеровСергей ЛавровНАТОВ миреКонгресс США
 
 
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