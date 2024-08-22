Министр обороны Украины доложил конгрессу США о ситуации на фронте
Глава МО Украины отчитался перед США о ситуации на фронте и потребностях ВСУ
© Фото : соцсетиПереговоры министра обороны Украины Рустема Умерова с делегацией Палаты представителей Конгресса США. 21 августа 2024
© Фото : соцсети
Переговоры министра обороны Украины Рустема Умерова с делегацией Палаты представителей Конгресса США. 21 августа 2024
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что встретился с представителями палаты конгресса США, доложил им о ситуации на фронте и потребностях украинских войск.
"Провел содержательные переговоры с делегацией палаты представителей конгресса США во время их визита на Украину. <…> Вместе с командой проинформировали американских партнеров о текущей ситуации на фронте, в частности в прилегающих к Сумской области территориях. <…> Также обсудили важные потребности украинской армии", — написал Умеров на своей странице в соцсети Facebook*.
В Штатах готовят военную интервенцию против России
21 августа, 08:00
Кроме того, Умеров вновь попросил американцев "разрешения на полное использование дальнобойного оружия по целям на территории России".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и оказались "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Украина добилась своего
21 августа, 08:00