https://ria.ru/20240822/ukraina-1967697763.html

Министр обороны Украины доложил конгрессу США о ситуации на фронте

Министр обороны Украины доложил конгрессу США о ситуации на фронте - РИА Новости, 22.08.2024

Министр обороны Украины доложил конгрессу США о ситуации на фронте

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что встретился с представителями палаты конгресса США, доложил им о ситуации на фронте и потребностях украинских... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T07:22

2024-08-22T07:22

2024-08-22T09:33

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что встретился с представителями палаты конгресса США, доложил им о ситуации на фронте и потребностях украинских войск. "Провел содержательные переговоры с делегацией палаты представителей конгресса США во время их визита на Украину. <…> Вместе с командой проинформировали американских партнеров о текущей ситуации на фронте, в частности в прилегающих к Сумской области территориях. <…> Также обсудили важные потребности украинской армии", — написал Умеров на своей странице в соцсети Facebook*. Кроме того, Умеров вновь попросил американцев "разрешения на полное использование дальнобойного оружия по целям на территории России". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и оказались "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240821/bayden-1967392476.html

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