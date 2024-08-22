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В конгрессе США рассказали о стратегии Трампа по переговорам по Украине - РИА Новости, 22.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:53 22.08.2024 (обновлено: 03:57 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/ukraina-1967687585.html
В конгрессе США рассказали о стратегии Трампа по переговорам по Украине
В конгрессе США рассказали о стратегии Трампа по переговорам по Украине - РИА Новости, 22.08.2024
В конгрессе США рассказали о стратегии Трампа по переговорам по Украине
У кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа есть стратегия, как призвать Россию и Украину сесть за стол переговоров для завершения... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T03:53
2024-08-22T03:57
в мире
россия
украина
конгресс сша
сша
специальная военная операция на украине
дональд трамп
владимир зеленский
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ЧИКАГО, 22 авг - РИА Новости. У кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа есть стратегия, как призвать Россию и Украину сесть за стол переговоров для завершения украинского конфликта, заявил РИА Новости член комитета по вооруженным силам палаты представителей конгресса США Майкл Уолц на полях общенационального съезда Демократической партии США, который проходит в Чикаго."У него есть общая стратегия, чтобы призвать обе стороны сесть за стол переговоров разумным образом для дипломатических обсуждений, чтобы прийти к решению", - сообщил он агентству на вопрос о возможности Трампа содействовать завершению украинского конфликта.По словам республиканского конгрессмена, Трамп также укажет украинскому правительству, что им нужно сесть за стол переговоров."Или всё", - резюмировал он.В четверг издание Kyiv Independent со ссылкой на источник, близкий к Владимиру Зеленскому, сообщило, что украинские власти хотят этой осенью подготовить почву для проведения мирных переговоров с Россией.Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что после акта терроризма в Курской области с Киевом не будет никаких переговоров до полного разгрома врага. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя утверждения в газете Washington Post о том, что нападение Украины на Курскую область сорвало якобы готовившиеся переговоры представителей Москвы и Киева, отметила, что никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего.
https://ria.ru/20240821/bayden-1967392476.html
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в мире, россия, украина, конгресс сша, сша, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий медведев
В мире, Россия, Украина, Конгресс США, США, Специальная военная операция на Украине, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев
В конгрессе США рассказали о стратегии Трампа по переговорам по Украине

Уолц: у Трампа есть стратегия, как призвать Россию и Украину начать переговоры

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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ЧИКАГО, 22 авг - РИА Новости. У кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа есть стратегия, как призвать Россию и Украину сесть за стол переговоров для завершения украинского конфликта, заявил РИА Новости член комитета по вооруженным силам палаты представителей конгресса США Майкл Уолц на полях общенационального съезда Демократической партии США, который проходит в Чикаго.
"У него есть общая стратегия, чтобы призвать обе стороны сесть за стол переговоров разумным образом для дипломатических обсуждений, чтобы прийти к решению", - сообщил он агентству на вопрос о возможности Трампа содействовать завершению украинского конфликта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
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По словам республиканского конгрессмена, Трамп также укажет украинскому правительству, что им нужно сесть за стол переговоров.
"Или всё", - резюмировал он.
В четверг издание Kyiv Independent со ссылкой на источник, близкий к Владимиру Зеленскому, сообщило, что украинские власти хотят этой осенью подготовить почву для проведения мирных переговоров с Россией.
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что после акта терроризма в Курской области с Киевом не будет никаких переговоров до полного разгрома врага. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя утверждения в газете Washington Post о том, что нападение Украины на Курскую область сорвало якобы готовившиеся переговоры представителей Москвы и Киева, отметила, что никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКонгресс СШАСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийДмитрий Медведев
 
 
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