https://ria.ru/20240822/ukraina-1967685099.html

Киев может начать готовиться к переговорам с Россией, пишут СМИ

Киев может начать готовиться к переговорам с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 22.08.2024

Киев может начать готовиться к переговорам с Россией, пишут СМИ

Украинские власти хотят этой осенью подготовить почву для проведения мирных переговоров с Россией, пишет издание Kyiv Independent со ссылкой на источник,... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T03:05

2024-08-22T03:05

2024-08-22T03:13

специальная военная операция на украине

в мире

россия

курская область

киев

владимир зеленский

дмитрий медведев

мария захарова

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Украинские власти хотят этой осенью подготовить почву для проведения мирных переговоров с Россией, пишет издание Kyiv Independent со ссылкой на источник, близкий к Владимиру Зеленскому. "Украинские власти намерены этой осенью подготовить почву для возможных переговоров с Россией", — говорится в публикации.При этом в статье не уточняется, как будет проходить процесс "подготовки почвы" и в чем он будет заключаться.Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что после акта терроризма в Курской области с Киевом не будет никакого диалога до полного разгрома врага. При этом официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя утверждения в газете Washington Post о том, что нападение Украины на Курскую область сорвало якобы готовившиеся переговоры представителей Москвы и Киева, отметила, что никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего.

https://ria.ru/20240821/ukraina-1967334738.html

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курская область

киев

украина

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в мире, россия, курская область, киев, владимир зеленский, дмитрий медведев, мария захарова, украина