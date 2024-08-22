https://ria.ru/20240822/ukaz-1967887098.html
Путин разрешил "Транснефти" и НМТП определять раскрываемую информацию
Путин разрешил "Транснефти" и НМТП определять раскрываемую информацию - РИА Новости, 22.08.2024
Путин разрешил "Транснефти" и НМТП определять раскрываемую информацию
"Транснефть", ряд ее дочерних предприятий и НМТП вошли в перечень российских компаний, которые самостоятельно могут определять состав и объем раскрываемой... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T19:41
2024-08-22T19:41
2024-08-22T19:41
экономика
россия
транснефть
роснефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745458813_0:0:3019:1698_1920x0_80_0_0_e6b0af5e5866450b8d0ea6ea06f12556.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. "Транснефть", ряд ее дочерних предприятий и НМТП вошли в перечень российских компаний, которые самостоятельно могут определять состав и объем раскрываемой информации, соответствующий указ президента РФ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Данный перечень был утвержден Путиным в ноябре 2023 года, изначально в него вошли 46 компаний, включая "Роснефть" и ряд ее дочерних предприятий. В новую версию документа добавлены "Транснефть", и ряд ее дочек, среди которых "Транснефть - Дружба", "Транснефть - Порт Козьмино" , а также Новороссийский морской торговый порт и Новороссийский мазутный терминал. Всего в перечне теперь 113 компаний.
https://ria.ru/20240822/putin-1967855931.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745458813_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_defc2a3b06ee8a5fbb8445dab59944ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, транснефть, роснефть
Экономика, Россия, Транснефть, Роснефть
Путин разрешил "Транснефти" и НМТП определять раскрываемую информацию
Путин разрешил "Транснефти" и НМТП самим определять раскрываемую информацию