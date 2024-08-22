https://ria.ru/20240822/ukaz-1967887098.html

Путин разрешил "Транснефти" и НМТП определять раскрываемую информацию

Путин разрешил "Транснефти" и НМТП определять раскрываемую информацию - РИА Новости, 22.08.2024

Путин разрешил "Транснефти" и НМТП определять раскрываемую информацию

"Транснефть", ряд ее дочерних предприятий и НМТП вошли в перечень российских компаний, которые самостоятельно могут определять состав и объем раскрываемой... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T19:41

2024-08-22T19:41

2024-08-22T19:41

экономика

россия

транснефть

роснефть

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. "Транснефть", ряд ее дочерних предприятий и НМТП вошли в перечень российских компаний, которые самостоятельно могут определять состав и объем раскрываемой информации, соответствующий указ президента РФ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Данный перечень был утвержден Путиным в ноябре 2023 года, изначально в него вошли 46 компаний, включая "Роснефть" и ряд ее дочерних предприятий. В новую версию документа добавлены "Транснефть", и ряд ее дочек, среди которых "Транснефть - Дружба", "Транснефть - Порт Козьмино" , а также Новороссийский морской торговый порт и Новороссийский мазутный терминал. Всего в перечне теперь 113 компаний.

https://ria.ru/20240822/putin-1967855931.html

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экономика, россия, транснефть, роснефть