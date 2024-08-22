https://ria.ru/20240822/udmurtiya-1967864372.html

Бречалов поручил кабмину Удмуртии обеспечить безопасность в школах

Бречалов поручил кабмину Удмуртии обеспечить безопасность в школах - РИА Новости, 22.08.2024

Бречалов поручил кабмину Удмуртии обеспечить безопасность в школах

Глава Удмуртии Александр Бречалов провел заседание антитеррористической комиссии региона и поручил правительству республики обеспечить безопасность в школах и в РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T18:04

2024-08-22T18:04

2024-08-22T18:04

удмуртская республика

александр бречалов

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

школа

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УФА, 21 авг - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов провел заседание антитеррористической комиссии региона и поручил правительству республики обеспечить безопасность в школах и в местах массового пребывания граждан, сообщает пресс-служба руководителя региона. В сообщении говорится, что под руководством главы региона прошло совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Удмуртской Республике. "Основные вопросы, которые были вынесены на обсуждение, связаны с приближающимися важными датами. В первую очередь это начало учебного года, День знаний",- сообщает пресс-служба. Глава региона отметил важность обеспечения безопасности граждан в этот период, информируют власти. "Мы должны в рамках заседания обсудить реальное состояние защищенности в первую очередь объектов образования, которые будут посещать наши дети, а также оценить уровень безопасности наших граждан на объектах и в местах массового пребывания", - приводятся слова Бречалова. По данным министра образования и науки Удмуртии Светланы Болотниковой, на территории республики функционируют 1542 объекта образования. Решены вопросы по обеспечению объектов охраной частными охранными предприятиями за счет средств регионального бюджета, оснащению образовательных организаций системами передачи тревожных сообщений в подразделения Росгвардии, оснащению системой видеонаблюдения и по установке контрольно-пропускных пунктов. "Благодаря принимаемым в республике мерам к концу года большинство образовательных организаций будут полностью соответствовать требованиям, установленным постановлением правительства Российской Федерации", - сообщила министр. По ее словам, ежегодно из регионального бюджета выделяются средства на охрану образовательных организаций и инженерно-техническую защищенность. Перед началом учебного года во всех образовательных организациях проводится комплекс дополнительных мер по обеспечению общественной безопасности. Среди них обследование зданий и участков местности, инструктажи с сотрудниками по действиям при угрозе или возникновении ЧС, инвентаризация и проверка работоспособности систем видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова полиции, проводной телефонной связи. Помимо этого, планируется усилить пропускной режим, провести инструктажи с сотрудниками и обучающимися по действиям при угрозе или возникновении ЧС. "Во всех образовательных организациях разработаны и внедрены алгоритмы действий персонала образовательной организации, работников частных охранных организаций и обучающихся при совершении и угрозе совершения преступлений", - добавила Светлана Болотникова.

https://ria.ru/20240821/blagodarnost-1967649615.html

https://ria.ru/20240819/udmurtija-1967148232.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр бречалов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), школа