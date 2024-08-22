Рейтинг@Mail.ru
Бречалов поручил кабмину Удмуртии обеспечить безопасность в школах - РИА Новости, 22.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Для тега Удмуртская республика - РИА Новости, 1920, 31.10.2019
Удмуртская Республика
 
18:04 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/udmurtiya-1967864372.html
Бречалов поручил кабмину Удмуртии обеспечить безопасность в школах
Бречалов поручил кабмину Удмуртии обеспечить безопасность в школах - РИА Новости, 22.08.2024
Бречалов поручил кабмину Удмуртии обеспечить безопасность в школах
Глава Удмуртии Александр Бречалов провел заседание антитеррористической комиссии региона и поручил правительству республики обеспечить безопасность в школах и в РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T18:04
2024-08-22T18:04
удмуртская республика
александр бречалов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
школа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795708942_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_620348a5993a031f9c353ed5d0f2d0ec.jpg
УФА, 21 авг - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов провел заседание антитеррористической комиссии региона и поручил правительству республики обеспечить безопасность в школах и в местах массового пребывания граждан, сообщает пресс-служба руководителя региона. В сообщении говорится, что под руководством главы региона прошло совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Удмуртской Республике. "Основные вопросы, которые были вынесены на обсуждение, связаны с приближающимися важными датами. В первую очередь это начало учебного года, День знаний",- сообщает пресс-служба. Глава региона отметил важность обеспечения безопасности граждан в этот период, информируют власти. "Мы должны в рамках заседания обсудить реальное состояние защищенности в первую очередь объектов образования, которые будут посещать наши дети, а также оценить уровень безопасности наших граждан на объектах и в местах массового пребывания", - приводятся слова Бречалова. По данным министра образования и науки Удмуртии Светланы Болотниковой, на территории республики функционируют 1542 объекта образования. Решены вопросы по обеспечению объектов охраной частными охранными предприятиями за счет средств регионального бюджета, оснащению образовательных организаций системами передачи тревожных сообщений в подразделения Росгвардии, оснащению системой видеонаблюдения и по установке контрольно-пропускных пунктов. "Благодаря принимаемым в республике мерам к концу года большинство образовательных организаций будут полностью соответствовать требованиям, установленным постановлением правительства Российской Федерации", - сообщила министр. По ее словам, ежегодно из регионального бюджета выделяются средства на охрану образовательных организаций и инженерно-техническую защищенность. Перед началом учебного года во всех образовательных организациях проводится комплекс дополнительных мер по обеспечению общественной безопасности. Среди них обследование зданий и участков местности, инструктажи с сотрудниками по действиям при угрозе или возникновении ЧС, инвентаризация и проверка работоспособности систем видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова полиции, проводной телефонной связи. Помимо этого, планируется усилить пропускной режим, провести инструктажи с сотрудниками и обучающимися по действиям при угрозе или возникновении ЧС. "Во всех образовательных организациях разработаны и внедрены алгоритмы действий персонала образовательной организации, работников частных охранных организаций и обучающихся при совершении и угрозе совершения преступлений", - добавила Светлана Болотникова.
https://ria.ru/20240821/blagodarnost-1967649615.html
https://ria.ru/20240819/udmurtija-1967148232.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795708942_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_2991f38846ca4ea95e518617ae011bb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр бречалов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), школа
Удмуртская Республика, Александр Бречалов, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Школа

Бречалов поручил кабмину Удмуртии обеспечить безопасность в школах

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов на сессии "Новая экономическая политика для МСП" в рамках ПМЭФ-2022
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов на сессии Новая экономическая политика для МСП в рамках ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов на сессии "Новая экономическая политика для МСП" в рамках ПМЭФ-2022
Читать ria.ru в
УФА, 21 авг - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов провел заседание антитеррористической комиссии региона и поручил правительству республики обеспечить безопасность в школах и в местах массового пребывания граждан, сообщает пресс-служба руководителя региона.
В сообщении говорится, что под руководством главы региона прошло совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Удмуртской Республике. "Основные вопросы, которые были вынесены на обсуждение, связаны с приближающимися важными датами. В первую очередь это начало учебного года, День знаний",- сообщает пресс-служба.
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Бречалов вручил благодарность президента РФ директору Ижевского колледжа
21 августа, 20:03
Глава региона отметил важность обеспечения безопасности граждан в этот период, информируют власти.
"Мы должны в рамках заседания обсудить реальное состояние защищенности в первую очередь объектов образования, которые будут посещать наши дети, а также оценить уровень безопасности наших граждан на объектах и в местах массового пребывания", - приводятся слова Бречалова.
По данным министра образования и науки Удмуртии Светланы Болотниковой, на территории республики функционируют 1542 объекта образования. Решены вопросы по обеспечению объектов охраной частными охранными предприятиями за счет средств регионального бюджета, оснащению образовательных организаций системами передачи тревожных сообщений в подразделения Росгвардии, оснащению системой видеонаблюдения и по установке контрольно-пропускных пунктов.
"Благодаря принимаемым в республике мерам к концу года большинство образовательных организаций будут полностью соответствовать требованиям, установленным постановлением правительства Российской Федерации", - сообщила министр.
По ее словам, ежегодно из регионального бюджета выделяются средства на охрану образовательных организаций и инженерно-техническую защищенность. Перед началом учебного года во всех образовательных организациях проводится комплекс дополнительных мер по обеспечению общественной безопасности. Среди них обследование зданий и участков местности, инструктажи с сотрудниками по действиям при угрозе или возникновении ЧС, инвентаризация и проверка работоспособности систем видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова полиции, проводной телефонной связи. Помимо этого, планируется усилить пропускной режим, провести инструктажи с сотрудниками и обучающимися по действиям при угрозе или возникновении ЧС.
"Во всех образовательных организациях разработаны и внедрены алгоритмы действий персонала образовательной организации, работников частных охранных организаций и обучающихся при совершении и угрозе совершения преступлений", - добавила Светлана Болотникова.
Глава Удмуртии Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
В Удмуртии 15 студентов получили по миллиону рублей на стартап
19 августа, 17:46
 
Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Школа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала