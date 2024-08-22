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Путин выразил надежду на готовность регионов к новому учебному году - РИА Новости, 22.08.2024
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15:48 22.08.2024 (обновлено: 16:12 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/ucheba-1967825435.html
Путин выразил надежду на готовность регионов к новому учебному году
Путин выразил надежду на готовность регионов к новому учебному году - РИА Новости, 22.08.2024
Путин выразил надежду на готовность регионов к новому учебному году
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что в регионах РФ все сделано к началу учебного года. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T15:48
2024-08-22T16:12
россия
владимир путин
общество
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что в регионах РФ все сделано к началу учебного года. "Я не предложил выступить главам регионов, которые стояли рядом с руководителями учебных заведений. Надеюсь, что в этих регионах Российской Федерации, так же как и в других, уже все сделано к началу учебного года. А если что-то еще не завершено, то есть еще шанс все доделать за оставшиеся несколько дней до 2 сентября - начала занятий", - сказал Путин в ходе совещания правительства РФ в режиме видеоконференции.
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россия, владимир путин, общество, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Владимир Путин, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин выразил надежду на готовность регионов к новому учебному году

Путин выразил надежду на готовность регионов к началу учебного года 2 сентября

© РИА Новости / Антон УницынДети в школе
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Антон Уницын
Дети в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что в регионах РФ все сделано к началу учебного года.
"Я не предложил выступить главам регионов, которые стояли рядом с руководителями учебных заведений. Надеюсь, что в этих регионах Российской Федерации, так же как и в других, уже все сделано к началу учебного года. А если что-то еще не завершено, то есть еще шанс все доделать за оставшиеся несколько дней до 2 сентября - начала занятий", - сказал Путин в ходе совещания правительства РФ в режиме видеоконференции.
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