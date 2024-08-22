https://ria.ru/20240822/ucheba-1967825435.html

Путин выразил надежду на готовность регионов к новому учебному году

Путин выразил надежду на готовность регионов к новому учебному году - РИА Новости, 22.08.2024

Путин выразил надежду на готовность регионов к новому учебному году

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что в регионах РФ все сделано к началу учебного года. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T15:48

2024-08-22T15:48

2024-08-22T16:12

россия

владимир путин

общество

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что в регионах РФ все сделано к началу учебного года. "Я не предложил выступить главам регионов, которые стояли рядом с руководителями учебных заведений. Надеюсь, что в этих регионах Российской Федерации, так же как и в других, уже все сделано к началу учебного года. А если что-то еще не завершено, то есть еще шанс все доделать за оставшиеся несколько дней до 2 сентября - начала занятий", - сказал Путин в ходе совещания правительства РФ в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20240822/shkolniki-1967819735.html

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россия, владимир путин, общество, социальный навигатор, сн_образование