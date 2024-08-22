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В Нижегородской области гектар пшеницы сгорел из-за неисправного комбайна

В Нижегородской области гектар пшеницы сгорел из-за неисправного комбайна - РИА Новости, 22.08.2024

В Нижегородской области гектар пшеницы сгорел из-за неисправного комбайна

Десять тысяч квадратных метров пшеницы сгорело в поле в Нижегородской области из-за неисправного комбайна, никто не пострадал, сообщает региональное управление... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T11:28

2024-08-22T11:28

2024-08-22T13:24

происшествия

нижегородская область

бутурлинский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 авг — РИА Новости. Десять тысяч квадратных метров пшеницы сгорело в поле в Нижегородской области из-за неисправного комбайна, никто не пострадал, сообщает региональное управление МЧС. Пожар в моторном отсеке комбайна произошел недалеко от села Кеславль Бутурлинского района "Огонь перекинулся на пшеничное поле. Пожарные МЧС России не дали огню распространиться на все поле и потушили огонь на площади 1 гектар. Никто не пострадал", - говорится в сообщении. Отмечается, что предварительная причина пожара - неисправность электропроводки комбайна.

https://ria.ru/20240315/pozhar-1933085869.html

нижегородская область

бутурлинский район

россия

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происшествия, нижегородская область, бутурлинский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)