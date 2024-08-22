https://ria.ru/20240822/tuberkulez-1967685928.html

В еще одной бригаде ВСУ произошла вспышка туберкулеза, заявили в подполье

В еще одной бригаде ВСУ произошла вспышка туберкулеза, заявили в подполье - РИА Новости, 22.08.2024

В еще одной бригаде ВСУ произошла вспышка туберкулеза, заявили в подполье

Вспышка открытой формы туберкулеза из-за мобилизации украинских заключенных началась в 54-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, расквартированной у города... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T03:18

2024-08-22T03:18

2024-08-22T03:20

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ГЕНИЧЕСК, 22 авг — РИА Новости. Вспышка открытой формы туберкулеза из-за мобилизации украинских заключенных началась в 54-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, расквартированной у города Северск в ДНР, при этом в частях 81-й бригады распространение заболевания продолжается, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье подконтрольного ВСУ Херсона."В расположении 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ, расквартированной у города Северск, и в частях 81-й бригады у Григоровки фиксируются вспышки туберкулеза. Начало распространения заболевания командование обоих бригад связывает с влившимися в их личный состав мобилизованными заключенными, которые были больны открытой формой туберкулеза. На сегодняшний день заболевшие туберкулезом военнослужащие обеих бригад изолированы в специальных карантинных блиндажах, плохо оборудованных с медицинской точки зрения", — сообщил РИА Новости подпольщик.По словам участника пророссийского сопротивления из Херсона, все заболевшие военнослужащие ВСУ содержатся в антисанитарных условиях. Командование украинской армии пытается скрывать информацию о реальном положении дел как от СМИ, так и от родственников заболевших."Заболевшим военным запрещено покидать выделенные им пространства - блиндажи и палатки. Смартфоны у них изъяты, а родственники этих военных не проинформированы об их болезни. Даже товарищам по службе запрещено их посещать — чтобы исключить дальнейшее распространение заболевания и информации о нем", — подчеркнул собеседник агентства.Ранее в подполье РИА Новости сообщили о вспышке туберкулеза как среди личного состава 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, так и среди 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ.

https://ria.ru/20240821/ukraina-1967668934.html

https://ria.ru/20240821/naemniki-1967645074.html

северск

херсон

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в мире, северск, херсон, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина