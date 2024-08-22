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Новак оценил рост цен на газоиспользующее оборудование - РИА Новости, 22.08.2024
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16:29 22.08.2024 (обновлено: 16:30 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/tseny-1967838725.html
Новак оценил рост цен на газоиспользующее оборудование
Новак оценил рост цен на газоиспользующее оборудование - РИА Новости, 22.08.2024
Новак оценил рост цен на газоиспользующее оборудование
Рост цен на газоиспользующее оборудование в России в этом году не выше инфляции, составляет около 5%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T16:29
2024-08-22T16:30
экономика
россия
александр новак
алексей миллер
газпром
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Рост цен на газоиспользующее оборудование в России в этом году не выше инфляции, составляет около 5%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Также в рамках штаба (газификации - ред.) внимательно следим за динамикой цен на газоиспользующее оборудование... По сравнению с прошлым годом цены растут не выше инфляции, примерно на 5%", - сказал он во время совещания с членами правительства РФ. С начала года потребительские цены в стране выросли на 5,15%, свидетельствуют данные Росстата. Программа социальной газификации (или догазификации) была запущена в 2021 году, дающая гражданам возможность бесплатно провести газ до границ своих участков в населенных пунктах, расположенных в сельской местности. Льготным категориям граждан государство помогает подвести газ к домам. В 2022 году программа догазификации была также распространена на котельные, обеспечивающие теплоснабжение образовательных и медицинских учреждений, а в апреле этого года - и на садовые товарищества. За доведение газопровода до границ земельных участков отвечает единый оператор газификации, которым назначили компанию "Газпром газификация" в 72 субъектах России и на федеральной территории "Сириус", а также региональные операторы. В ноябре 2022 года программа социальной газификации стала бессрочной. "Газпром" в текущем году выделит 270,3 миллиарда рублей на газификацию и догазификацию в России, заявлял в конце прошлого года глава компании Алексей Миллер. По его словам, это рекордная сумма - на 33,5 миллиарда больше, чем в 2023 году.
https://ria.ru/20231011/gazifikatsiya-1902041591.html
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экономика, россия, александр новак, алексей миллер, газпром, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Александр Новак, Алексей Миллер, Газпром, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Новак оценил рост цен на газоиспользующее оборудование

Новак: рост цен на газоиспользующее оборудование в РФ составляет около 5%

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Александр Новак. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Рост цен на газоиспользующее оборудование в России в этом году не выше инфляции, составляет около 5%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Также в рамках штаба (газификации - ред.) внимательно следим за динамикой цен на газоиспользующее оборудование... По сравнению с прошлым годом цены растут не выше инфляции, примерно на 5%", - сказал он во время совещания с членами правительства РФ.
Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Путин рассказал о программе социальной газификации в России
11 октября 2023, 15:32
С начала года потребительские цены в стране выросли на 5,15%, свидетельствуют данные Росстата.
Программа социальной газификации (или догазификации) была запущена в 2021 году, дающая гражданам возможность бесплатно провести газ до границ своих участков в населенных пунктах, расположенных в сельской местности. Льготным категориям граждан государство помогает подвести газ к домам. В 2022 году программа догазификации была также распространена на котельные, обеспечивающие теплоснабжение образовательных и медицинских учреждений, а в апреле этого года - и на садовые товарищества.
За доведение газопровода до границ земельных участков отвечает единый оператор газификации, которым назначили компанию "Газпром газификация" в 72 субъектах России и на федеральной территории "Сириус", а также региональные операторы. В ноябре 2022 года программа социальной газификации стала бессрочной.
"Газпром" в текущем году выделит 270,3 миллиарда рублей на газификацию и догазификацию в России, заявлял в конце прошлого года глава компании Алексей Миллер. По его словам, это рекордная сумма - на 33,5 миллиарда больше, чем в 2023 году.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Россия отняла у Германии деньги
20 августа, 08:00
 
ЭкономикаРоссияАлександр НовакАлексей МиллерГазпромФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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