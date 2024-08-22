https://ria.ru/20240822/tseny-1967838725.html

Новак оценил рост цен на газоиспользующее оборудование

Новак оценил рост цен на газоиспользующее оборудование - РИА Новости, 22.08.2024

Новак оценил рост цен на газоиспользующее оборудование

Рост цен на газоиспользующее оборудование в России в этом году не выше инфляции, составляет около 5%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T16:29

2024-08-22T16:29

2024-08-22T16:30

экономика

россия

александр новак

алексей миллер

газпром

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Рост цен на газоиспользующее оборудование в России в этом году не выше инфляции, составляет около 5%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Также в рамках штаба (газификации - ред.) внимательно следим за динамикой цен на газоиспользующее оборудование... По сравнению с прошлым годом цены растут не выше инфляции, примерно на 5%", - сказал он во время совещания с членами правительства РФ. С начала года потребительские цены в стране выросли на 5,15%, свидетельствуют данные Росстата. Программа социальной газификации (или догазификации) была запущена в 2021 году, дающая гражданам возможность бесплатно провести газ до границ своих участков в населенных пунктах, расположенных в сельской местности. Льготным категориям граждан государство помогает подвести газ к домам. В 2022 году программа догазификации была также распространена на котельные, обеспечивающие теплоснабжение образовательных и медицинских учреждений, а в апреле этого года - и на садовые товарищества. За доведение газопровода до границ земельных участков отвечает единый оператор газификации, которым назначили компанию "Газпром газификация" в 72 субъектах России и на федеральной территории "Сириус", а также региональные операторы. В ноябре 2022 года программа социальной газификации стала бессрочной. "Газпром" в текущем году выделит 270,3 миллиарда рублей на газификацию и догазификацию в России, заявлял в конце прошлого года глава компании Алексей Миллер. По его словам, это рекордная сумма - на 33,5 миллиарда больше, чем в 2023 году.

https://ria.ru/20231011/gazifikatsiya-1902041591.html

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экономика, россия, александр новак, алексей миллер, газпром, федеральная служба государственной статистики (росстат)