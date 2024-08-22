Россияне не останутся без красной икры к Новому году, заявил Патрушев
Патрушев: в России отсутствуют предпосылки для подорожания красной икры и рыбы
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 22 авг — РИА Новости. Россияне в этом году не останутся без рыбы и красной икры к Новому году, объективных предпосылок для их подорожания нет, рост цен спекулятивен, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер России Дмитрий Патрушев.
"И рыба, и икра — будут. И селедка, и шпроты, и другие продукты для салатов и новогоднего стола. Вы же знаете, что крабовые палочки делают из фарша сурими? Ранее его только импортировали в страну, сейчас у нас его производят и на береговых заводах, и на борту рыболовных траулеров", — сказал Патрушев, отвечая на вопрос, не останутся ли россияне к Новому году без сельди под шубой и красной икры.
По словам вице-премьера, уже сейчас российские рыбаки добыли больше сельди, иваси, кальмаров, креветок, чем в прошлом году. "Кроме того, растет вылов тюльки и хамсы в Азово-Черноморском бассейне, удачно прошла мойвенная путина в Баренцевом море — это сырье для пресервов и консервов, вкусных рыбных бутербродов", — добавил Патрушев.
"А к повышению цен объективных предпосылок нет. Помните, в прошлом году — один из рекордных выловов, более 608 тысяч тонн — и были те же вопросы. Цены как раз повышают спекулятивно, на фоне слухов", — отметил он.
По данным Росрыболовства, объем добычи лососевых видов рыб в 2023 году составил 609 тысяч тонн. В ведомстве отмечали, что эта путина стала второй по объему добычи в истории наблюдений.