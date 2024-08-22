https://ria.ru/20240822/tseny-1967686655.html

Россияне не останутся без красной икры к Новому году, заявил Патрушев

Россияне не останутся без красной икры к Новому году, заявил Патрушев - РИА Новости, 22.08.2024

Россияне не останутся без красной икры к Новому году, заявил Патрушев

Россияне в этом году не останутся без рыбы и красной икры к Новому году, объективных предпосылок для их подорожания нет, рост цен спекулятивен, заявил в... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T03:30

2024-08-22T03:30

2024-08-22T03:37

экономика

россия

баренцево море

дмитрий патрушев

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

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КАЛИНИНГРАД, 22 авг — РИА Новости. Россияне в этом году не останутся без рыбы и красной икры к Новому году, объективных предпосылок для их подорожания нет, рост цен спекулятивен, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер России Дмитрий Патрушев."И рыба, и икра — будут. И селедка, и шпроты, и другие продукты для салатов и новогоднего стола. Вы же знаете, что крабовые палочки делают из фарша сурими? Ранее его только импортировали в страну, сейчас у нас его производят и на береговых заводах, и на борту рыболовных траулеров", — сказал Патрушев, отвечая на вопрос, не останутся ли россияне к Новому году без сельди под шубой и красной икры.По словам вице-премьера, уже сейчас российские рыбаки добыли больше сельди, иваси, кальмаров, креветок, чем в прошлом году. "Кроме того, растет вылов тюльки и хамсы в Азово-Черноморском бассейне, удачно прошла мойвенная путина в Баренцевом море — это сырье для пресервов и консервов, вкусных рыбных бутербродов", — добавил Патрушев."А к повышению цен объективных предпосылок нет. Помните, в прошлом году — один из рекордных выловов, более 608 тысяч тонн — и были те же вопросы. Цены как раз повышают спекулятивно, на фоне слухов", — отметил он.По данным Росрыболовства, объем добычи лососевых видов рыб в 2023 году составил 609 тысяч тонн. В ведомстве отмечали, что эта путина стала второй по объему добычи в истории наблюдений.

https://ria.ru/20240610/menyu-1915600208.html

https://ria.ru/20240821/brakonery-1967463138.html

россия

баренцево море

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экономика, россия, баренцево море, дмитрий патрушев, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)