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Россияне не останутся без красной икры к Новому году, заявил Патрушев - РИА Новости, 22.08.2024
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03:30 22.08.2024 (обновлено: 03:37 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/tseny-1967686655.html
Россияне не останутся без красной икры к Новому году, заявил Патрушев
Россияне не останутся без красной икры к Новому году, заявил Патрушев - РИА Новости, 22.08.2024
Россияне не останутся без красной икры к Новому году, заявил Патрушев
Россияне в этом году не останутся без рыбы и красной икры к Новому году, объективных предпосылок для их подорожания нет, рост цен спекулятивен, заявил в... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T03:30
2024-08-22T03:37
экономика
россия
баренцево море
дмитрий патрушев
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
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КАЛИНИНГРАД, 22 авг — РИА Новости. Россияне в этом году не останутся без рыбы и красной икры к Новому году, объективных предпосылок для их подорожания нет, рост цен спекулятивен, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер России Дмитрий Патрушев."И рыба, и икра — будут. И селедка, и шпроты, и другие продукты для салатов и новогоднего стола. Вы же знаете, что крабовые палочки делают из фарша сурими? Ранее его только импортировали в страну, сейчас у нас его производят и на береговых заводах, и на борту рыболовных траулеров", — сказал Патрушев, отвечая на вопрос, не останутся ли россияне к Новому году без сельди под шубой и красной икры.По словам вице-премьера, уже сейчас российские рыбаки добыли больше сельди, иваси, кальмаров, креветок, чем в прошлом году. "Кроме того, растет вылов тюльки и хамсы в Азово-Черноморском бассейне, удачно прошла мойвенная путина в Баренцевом море — это сырье для пресервов и консервов, вкусных рыбных бутербродов", — добавил Патрушев."А к повышению цен объективных предпосылок нет. Помните, в прошлом году — один из рекордных выловов, более 608 тысяч тонн — и были те же вопросы. Цены как раз повышают спекулятивно, на фоне слухов", — отметил он.По данным Росрыболовства, объем добычи лососевых видов рыб в 2023 году составил 609 тысяч тонн. В ведомстве отмечали, что эта путина стала второй по объему добычи в истории наблюдений.
https://ria.ru/20240610/menyu-1915600208.html
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экономика, россия, баренцево море, дмитрий патрушев, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
Экономика, Россия, Баренцево море, Дмитрий Патрушев, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
Россияне не останутся без красной икры к Новому году, заявил Патрушев

Патрушев: в России отсутствуют предпосылки для подорожания красной икры и рыбы

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 22 авг — РИА Новости. Россияне в этом году не останутся без рыбы и красной икры к Новому году, объективных предпосылок для их подорожания нет, рост цен спекулятивен, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер России Дмитрий Патрушев.
"И рыба, и икра — будут. И селедка, и шпроты, и другие продукты для салатов и новогоднего стола. Вы же знаете, что крабовые палочки делают из фарша сурими? Ранее его только импортировали в страну, сейчас у нас его производят и на береговых заводах, и на борту рыболовных траулеров", — сказал Патрушев, отвечая на вопрос, не останутся ли россияне к Новому году без сельди под шубой и красной икры.
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По словам вице-премьера, уже сейчас российские рыбаки добыли больше сельди, иваси, кальмаров, креветок, чем в прошлом году. "Кроме того, растет вылов тюльки и хамсы в Азово-Черноморском бассейне, удачно прошла мойвенная путина в Баренцевом море — это сырье для пресервов и консервов, вкусных рыбных бутербродов", — добавил Патрушев.
"А к повышению цен объективных предпосылок нет. Помните, в прошлом году — один из рекордных выловов, более 608 тысяч тонн — и были те же вопросы. Цены как раз повышают спекулятивно, на фоне слухов", — отметил он.
По данным Росрыболовства, объем добычи лососевых видов рыб в 2023 году составил 609 тысяч тонн. В ведомстве отмечали, что эта путина стала второй по объему добычи в истории наблюдений.
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