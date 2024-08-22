https://ria.ru/20240822/trevoga-1967680827.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.08.2024
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской и Харьковской областях на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T01:09
2024-08-22T01:09
2024-08-22T01:09
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской и Харьковской областях на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, воздушная тревога в Сумской области была объявлена в 0.40 мск, спустя 12 минут сигнал тревоги прозвучал в Полтавской области, а в 1.02 - в Харьковской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьковская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Полтавской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу