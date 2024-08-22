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В Севастополе восстановили движение морского пассажирского транспорта - РИА Новости, 22.08.2024
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17:20 22.08.2024 (обновлено: 17:24 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/transport-1967852047.html
В Севастополе восстановили движение морского пассажирского транспорта
В Севастополе восстановили движение морского пассажирского транспорта - РИА Новости, 22.08.2024
В Севастополе восстановили движение морского пассажирского транспорта
Морской пассажирский транспорт в бухте Севастополя возобновил работу, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T17:20
2024-08-22T17:24
севастополь
россия
безопасность
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Морской пассажирский транспорт в бухте Севастополя возобновил работу, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.Рейд перекрыли в четверг в 16.55 мск. Причины не назывались."Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении.Отрыли рейд в 17.14 мск.
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севастополь, россия, безопасность, общество
Севастополь, Россия, Безопасность, Общество
В Севастополе восстановили движение морского пассажирского транспорта

В бухте Севастополя возобновил движение морской пассажирский транспорт

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкМорское пассажирское судно в порту Севастополя
Морское пассажирское судно в порту Севастополя - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Макс Ветров
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Морское пассажирское судно в порту Севастополя. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Морской пассажирский транспорт в бухте Севастополя возобновил работу, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
Рейд перекрыли в четверг в 16.55 мск. Причины не назывались.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении.
Отрыли рейд в 17.14 мск.
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СевастопольРоссияБезопасностьОбщество
 
 
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