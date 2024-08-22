https://ria.ru/20240822/transport-1967844262.html
В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта
В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта - РИА Новости, 22.08.2024
В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта
Морской пассажирский транспорт в бухте Севастополя приостановил движение, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T16:48
2024-08-22T16:48
2024-08-22T16:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Морской пассажирский транспорт в бухте Севастополя приостановил движение, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в Telegram-канале. "Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении. Причины приостановки движения не называются.
https://ria.ru/20240819/sevastopol-1967029100.html
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севастополь, россия, безопасность, общество
Севастополь, Россия, Безопасность, Общество
В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта
В бухте Севастополя приостановил движение морской пассажирский транспорт