https://ria.ru/20240822/transport-1967684023.html

В Госдуме назвали транспорт, контроль за которым усилится с сентября

В Госдуме назвали транспорт, контроль за которым усилится с сентября - РИА Новости, 22.08.2024

В Госдуме назвали транспорт, контроль за которым усилится с сентября

Контроль за самоходными машинами будет усилен с 1 сентября, также будет создана единая федеральная база данных (ФГИС УСМТ), сообщил РИА Новости первый... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T02:48

2024-08-22T02:48

2024-08-22T02:48

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Контроль за самоходными машинами будет усилен с 1 сентября, также будет создана единая федеральная база данных (ФГИС УСМТ), сообщил РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев. "В 2023 году приняли федеральный закон №583, который усиливает контроль за тракторами, квадроциклами, снегоходами и другими самоходными машинам. Создана единая федеральная база данных (ФГИС УСМТ), куда будут вноситься данные о самих машинах, об удостоверениях их водителей, о пройденном техосмотре. Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года", - сообщил Федяев РИА Новости. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о формировании с 1 сентября 2024 года единого государственного информационного ресурса в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и прицепов к ним. К самоходным относятся тракторы, самоходные дорожно-строительные машины, коммунальные и сельскохозяйственные машины, внедорожные автомототранспортные средства и другие наземные безрельсовые механические транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания объемом свыше 50 кубических сантиметров или электродвигателем мощностью более 4 кВт. Госрегистрацией такой техники занимаются уполномоченные органы субъектов РФ, а сведения о них вносятся в региональные информационные системы. Также уточняется перечень сведений, подлежащих внесению в ФГИС УСМТ. В нее будет включаться информация об изменении регистрационных данных такой техники, прекращении ее допуска к эксплуатации, снятии с учета и восстановлении учета, оформлении свидетельства о госрегистрации и выдаче государственного регистрационного знака. Во ФГИС УСМТ также будет вноситься информация не только о выданных удостоверениях тракториста-машиниста (тракториста), но и об их замене или возврате. Система будет содержать и сведения о поданных заявлениях на выдачу таких удостоверений и о результатах их рассмотрения, а также о дате проведения теоретических и практических экзаменов, в том числе повторных, и об их результатах.

https://ria.ru/20240218/avtmobil-1928081810.html

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авто, россия, владимир путин, госдума рф, общество