https://ria.ru/20240822/transport-1967684023.html
В Госдуме назвали транспорт, контроль за которым усилится с сентября
В Госдуме назвали транспорт, контроль за которым усилится с сентября - РИА Новости, 22.08.2024
В Госдуме назвали транспорт, контроль за которым усилится с сентября
Контроль за самоходными машинами будет усилен с 1 сентября, также будет создана единая федеральная база данных (ФГИС УСМТ), сообщил РИА Новости первый... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T02:48
2024-08-22T02:48
2024-08-22T02:48
авто
россия
владимир путин
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/10/1872200727_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5f99f739d41e07119015e86a745909e6.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Контроль за самоходными машинами будет усилен с 1 сентября, также будет создана единая федеральная база данных (ФГИС УСМТ), сообщил РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев. "В 2023 году приняли федеральный закон №583, который усиливает контроль за тракторами, квадроциклами, снегоходами и другими самоходными машинам. Создана единая федеральная база данных (ФГИС УСМТ), куда будут вноситься данные о самих машинах, об удостоверениях их водителей, о пройденном техосмотре. Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года", - сообщил Федяев РИА Новости. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о формировании с 1 сентября 2024 года единого государственного информационного ресурса в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и прицепов к ним. К самоходным относятся тракторы, самоходные дорожно-строительные машины, коммунальные и сельскохозяйственные машины, внедорожные автомототранспортные средства и другие наземные безрельсовые механические транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания объемом свыше 50 кубических сантиметров или электродвигателем мощностью более 4 кВт. Госрегистрацией такой техники занимаются уполномоченные органы субъектов РФ, а сведения о них вносятся в региональные информационные системы. Также уточняется перечень сведений, подлежащих внесению в ФГИС УСМТ. В нее будет включаться информация об изменении регистрационных данных такой техники, прекращении ее допуска к эксплуатации, снятии с учета и восстановлении учета, оформлении свидетельства о госрегистрации и выдаче государственного регистрационного знака. Во ФГИС УСМТ также будет вноситься информация не только о выданных удостоверениях тракториста-машиниста (тракториста), но и об их замене или возврате. Система будет содержать и сведения о поданных заявлениях на выдачу таких удостоверений и о результатах их рассмотрения, а также о дате проведения теоретических и практических экзаменов, в том числе повторных, и об их результатах.
https://ria.ru/20240218/avtmobil-1928081810.html
https://ria.ru/20240821/avto-1967404178.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/10/1872200727_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_43ea1070179509da4bc36b7be3c18bdd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, владимир путин, госдума рф, общество
Авто, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ, Общество
В Госдуме назвали транспорт, контроль за которым усилится с сентября
Депутат Федяев: контроль за самоходными машинами будет усилен с 1 сентября
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Контроль за самоходными машинами будет усилен с 1 сентября, также будет создана единая федеральная база данных (ФГИС УСМТ), сообщил РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.
"В 2023 году приняли федеральный закон №583, который усиливает контроль за тракторами, квадроциклами, снегоходами и другими самоходными машинам. Создана единая федеральная база данных (ФГИС УСМТ), куда будут вноситься данные о самих машинах, об удостоверениях их водителей, о пройденном техосмотре. Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года", - сообщил Федяев РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин
подписал закон о формировании с 1 сентября 2024 года единого государственного информационного ресурса в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и прицепов к ним.
К самоходным относятся тракторы, самоходные дорожно-строительные машины, коммунальные и сельскохозяйственные машины, внедорожные автомототранспортные средства и другие наземные безрельсовые механические транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания объемом свыше 50 кубических сантиметров или электродвигателем мощностью более 4 кВт. Госрегистрацией такой техники занимаются уполномоченные органы субъектов РФ, а сведения о них вносятся в региональные информационные системы.
Также уточняется перечень сведений, подлежащих внесению в ФГИС УСМТ. В нее будет включаться информация об изменении регистрационных данных такой техники, прекращении ее допуска к эксплуатации, снятии с учета и восстановлении учета, оформлении свидетельства о госрегистрации и выдаче государственного регистрационного знака.
Во ФГИС УСМТ также будет вноситься информация не только о выданных удостоверениях тракториста-машиниста (тракториста), но и об их замене или возврате. Система будет содержать и сведения о поданных заявлениях на выдачу таких удостоверений и о результатах их рассмотрения, а также о дате проведения теоретических и практических экзаменов, в том числе повторных, и об их результатах.