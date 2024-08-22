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Иностранцам в Ленинградской области запретили работать таксистами

Иностранцам в Ленинградской области запретили работать таксистами - РИА Новости, 22.08.2024

Иностранцам в Ленинградской области запретили работать таксистами

В Ленинградской области до конца 2024 года ввели запрет на работу иностранных граждан в сфере легкового такси и арендованных автомобилей с водителем, сообщила... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T14:54

2024-08-22T14:54

2024-08-22T14:54

авто

ленинградская область

россия

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 авг - РИА Новости. В Ленинградской области до конца 2024 года ввели запрет на работу иностранных граждан в сфере легкового такси и арендованных автомобилей с водителем, сообщила региональная прокуратура. "По инициативе прокурора региона губернатором Ленинградской области установлен запрет на осуществление иностранными гражданами деятельности в сфере легкового такси и арендованных автомобилей с водителем", - говорится в сообщении. Отмечается, что запрет установлен в соответствии с федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". Согласно закону, главы регионов вправе ежегодно с учетом региональных особенностей рынка труда и необходимости в приоритетном порядке трудоустройства граждан России устанавливать запрет на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности. Прокурором Ленинградской области Сергеем Жуковским губернатору региона было направлено предложение об установлении запрета на работу иностранных граждан в сфере такси и арендованных автомобилей с водителем. "Инициатива надзорного ведомства поддержана в полном объеме, постановлением губернатора Ленинградской области от 19.08.2024 № 55-пг установлен соответствующий запрет на текущий год", - отмечается в сообщении.

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авто, ленинградская область, россия, происшествия