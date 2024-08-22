https://ria.ru/20240822/svo-1967708363.html

Алаудинов рассказал об уничтожении танка Abrams в Курской области

Алаудинов рассказал об уничтожении танка Abrams в Курской области - РИА Новости, 22.08.2024

Алаудинов рассказал об уничтожении танка Abrams в Курской области

Российские военнослужащие подбили в Курской области американский танк Abrams, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T09:17

2024-08-22T09:17

2024-08-22T09:50

курская область

апты алаудинов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Российские военнослужащие подбили в Курской области американский танк Abrams, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов в Telegram-канале."Подбили с десяток единиц разной техники, и пикапы, и танк один сегодня Abrams на нашем участке вальнули. Кроме этого, подбили несколько единиц артиллерийских установок разного калибра и характера", — заявил генерал-майор.Кроме того, удалось нейтрализовать несколько артиллерийских установок разного калибра и пунктов управления ВСУ.Командир "Ахмата" подчеркнул, что противник пытается передислоцироваться.По данным на 21 августа, за все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих и 65 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240822/kursk-1967687682.html

курская область

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курская область, апты алаудинов, вооруженные силы украины