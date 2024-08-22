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Стала известна возможная причина крушения яхты возле Сицилии - РИА Новости, 22.08.2024
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18:22 22.08.2024 (обновлено: 22:17 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/sudno-1967871620.html
Стала известна возможная причина крушения яхты возле Сицилии
Стала известна возможная причина крушения яхты возле Сицилии - РИА Новости, 22.08.2024
Стала известна возможная причина крушения яхты возле Сицилии
Причиной крушения яхты Bayesian у берегов Сицилии мог стать человеческий фактор, заявил глава компании The Italian Sea Group Джованни Константино изданию... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T18:22
2024-08-22T22:17
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Причиной крушения яхты Bayesian у берегов Сицилии мог стать человеческий фактор, заявил глава компании The Italian Sea Group Джованни Константино изданию Corriere della Sera.&quot;Все, что было сделано, выявило очень большую сумму ошибок. В каютах не должны были находиться люди, лодка не должна была стоять на якоре&quot;, — сказал он.Как отметил Константино, экипаж судна также должен был знать о возможном шторме, так как о нем говорилось в прогнозе, а рыбаки в тот день не вышли в море.Пятидесятиметровое парусное судно с туристами потерпело крушение у побережья города Портичелло ранним утром в понедельник. На борту находились 22 человека, в основном граждане Великобритании. Причиной крушения яхты стал налетевший смерч. Глава службы гражданской обороны Сицилии заявил, что судно попало "не в то место не в то время".
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в мире, италия, сицилия
В мире, Италия, Сицилия
Стала известна возможная причина крушения яхты возле Сицилии

Константино: причиной крушения яхты Bayesian могла стать ошибка экипажа

© AP Photo / Salvatore CavalliСпасатели обнаружили тела жертв крушения судна Bayesian близ Сицилии
Спасатели обнаружили тела жертв крушения судна Bayesian близ Сицилии - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© AP Photo / Salvatore Cavalli
Спасатели обнаружили тела жертв крушения судна Bayesian близ Сицилии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Причиной крушения яхты Bayesian у берегов Сицилии мог стать человеческий фактор, заявил глава компании The Italian Sea Group Джованни Константино изданию Corriere della Sera.
«

"Все, что было сделано, выявило очень большую сумму ошибок. В каютах не должны были находиться люди, лодка не должна была стоять на якоре", — сказал он.

Как отметил Константино, экипаж судна также должен был знать о возможном шторме, так как о нем говорилось в прогнозе, а рыбаки в тот день не вышли в море.
Пятидесятиметровое парусное судно с туристами потерпело крушение у побережья города Портичелло ранним утром в понедельник. На борту находились 22 человека, в основном граждане Великобритании. Причиной крушения яхты стал налетевший смерч. Глава службы гражданской обороны Сицилии заявил, что судно попало "не в то место не в то время".
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