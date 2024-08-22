https://ria.ru/20240822/sudno-1967871620.html

Стала известна возможная причина крушения яхты возле Сицилии

Стала известна возможная причина крушения яхты возле Сицилии - РИА Новости, 22.08.2024

Стала известна возможная причина крушения яхты возле Сицилии

Причиной крушения яхты Bayesian у берегов Сицилии мог стать человеческий фактор, заявил глава компании The Italian Sea Group Джованни Константино изданию... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T18:22

2024-08-22T18:22

2024-08-22T22:17

в мире

италия

сицилия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967632917_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_edb1adfed946c9616728d3395916cd43.jpg

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Причиной крушения яхты Bayesian у берегов Сицилии мог стать человеческий фактор, заявил глава компании The Italian Sea Group Джованни Константино изданию Corriere della Sera."Все, что было сделано, выявило очень большую сумму ошибок. В каютах не должны были находиться люди, лодка не должна была стоять на якоре", — сказал он.Как отметил Константино, экипаж судна также должен был знать о возможном шторме, так как о нем говорилось в прогнозе, а рыбаки в тот день не вышли в море.Пятидесятиметровое парусное судно с туристами потерпело крушение у побережья города Портичелло ранним утром в понедельник. На борту находились 22 человека, в основном граждане Великобритании. Причиной крушения яхты стал налетевший смерч. Глава службы гражданской обороны Сицилии заявил, что судно попало "не в то место не в то время".

https://ria.ru/20240821/yakhta-1967675383.html

италия

сицилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, италия, сицилия