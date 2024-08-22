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Стала известна возможная причина крушения яхты возле Сицилии
Стала известна возможная причина крушения яхты возле Сицилии - РИА Новости, 22.08.2024
Стала известна возможная причина крушения яхты возле Сицилии
Причиной крушения яхты Bayesian у берегов Сицилии мог стать человеческий фактор, заявил глава компании The Italian Sea Group Джованни Константино изданию... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T18:22
2024-08-22T18:22
2024-08-22T22:17
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Причиной крушения яхты Bayesian у берегов Сицилии мог стать человеческий фактор, заявил глава компании The Italian Sea Group Джованни Константино изданию Corriere della Sera."Все, что было сделано, выявило очень большую сумму ошибок. В каютах не должны были находиться люди, лодка не должна была стоять на якоре", — сказал он.Как отметил Константино, экипаж судна также должен был знать о возможном шторме, так как о нем говорилось в прогнозе, а рыбаки в тот день не вышли в море.Пятидесятиметровое парусное судно с туристами потерпело крушение у побережья города Портичелло ранним утром в понедельник. На борту находились 22 человека, в основном граждане Великобритании. Причиной крушения яхты стал налетевший смерч. Глава службы гражданской обороны Сицилии заявил, что судно попало "не в то место не в то время".
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в мире, италия, сицилия
Стала известна возможная причина крушения яхты возле Сицилии
Константино: причиной крушения яхты Bayesian могла стать ошибка экипажа