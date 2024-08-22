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На Украине будут судить мужчину, продававшего оружие через интернет
На Украине будут судить мужчину, продававшего оружие через интернет - РИА Новости, 22.08.2024
На Украине будут судить мужчину, продававшего оружие через интернет
Уголовное дело против мужчины, продававшего на Украине автоматы и пистолеты через интернет и отправлявшего заказы по почте, направлено в суд, сообщили в четверг РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T18:26
2024-08-22T18:26
2024-08-22T18:26
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Уголовное дело против мужчины, продававшего на Украине автоматы и пистолеты через интернет и отправлявшего заказы по почте, направлено в суд, сообщили в четверг в Киевской городской прокуратуре. "Установлено, что 38-летний мужчина покупал оружие на специализированном сайте, а впоследствии сбывал его по более высокой цене через интернет, избегая личных встреч с покупателями. Заказ клиентам он отправлял по почте, используя для отправки посылок вымышленные имена и фамилии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры Киева. В ведомстве уточнили, что подозреваемый продавал автоматы, пистолеты и боеприпасы. Дело по обвинению подозреваемого в незаконном сбыте оружия направлено в суд. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
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происшествия, технологии, украина, киев
Происшествия, Технологии, Украина, Киев
На Украине будут судить мужчину, продававшего оружие через интернет
В Киеве будут судить мужчину, продававшего автоматы и пистолеты через интернет