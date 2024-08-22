https://ria.ru/20240822/sud-1967847302.html
Суд заочно арестовал украинского националиста Пилипчука
Суд заочно арестовал украинского националиста Пилипчука - РИА Новости, 22.08.2024
Суд заочно арестовал украинского националиста Пилипчука
Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Ивана Пилипчука по обвинению в терроризме, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T17:00
2024-08-22T17:00
2024-08-22T17:00
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Ивана Пилипчука по обвинению в терроризме, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. Пилипчуку вменяется часть 2 статьи 205 УК РФ (Террористический акт). Как сообщал "Коммерсант", Пилипчук - известный украинский националист, ранее служил в батальоне "Азов"*. Пилипчук утверждал, что был в числе группы военных, которая летом 2022 года установила украинский флаг на острове Змеиный, тогда он получил 17 осколочных ранений, в том числе в левый глаз, пишет издание.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20240727/germaniya-1962353453.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Суд заочно арестовал украинского националиста Пилипчука
Суд заочно арестовал обвиняемого в терроризме украинского националиста Пилипчука
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Ивана Пилипчука по обвинению в терроризме, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
Пилипчуку вменяется часть 2 статьи 205 УК РФ (Террористический акт).
Как сообщал "Коммерсант", Пилипчук - известный украинский националист, ранее служил в батальоне "Азов"*. Пилипчук утверждал, что был в числе группы военных, которая летом 2022 года установила украинский флаг на острове Змеиный, тогда он получил 17 осколочных ранений, в том числе в левый глаз, пишет издание.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России