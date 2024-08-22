https://ria.ru/20240822/sud-1967847302.html

Суд заочно арестовал украинского националиста Пилипчука

Суд заочно арестовал украинского националиста Пилипчука - РИА Новости, 22.08.2024

Суд заочно арестовал украинского националиста Пилипчука

Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Ивана Пилипчука по обвинению в терроризме, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T17:00

2024-08-22T17:00

2024-08-22T17:00

происшествия

россия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Ивана Пилипчука по обвинению в терроризме, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. Пилипчуку вменяется часть 2 статьи 205 УК РФ (Террористический акт). Как сообщал "Коммерсант", Пилипчук - известный украинский националист, ранее служил в батальоне "Азов"*. Пилипчук утверждал, что был в числе группы военных, которая летом 2022 года установила украинский флаг на острове Змеиный, тогда он получил 17 осколочных ранений, в том числе в левый глаз, пишет издание.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20240727/germaniya-1962353453.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, москва