https://ria.ru/20240822/sud-1967841710.html

Жительницу Луганска, обвиняемую в покушении на жизнь младенца, будут судить

Жительницу Луганска, обвиняемую в покушении на жизнь младенца, будут судить - РИА Новости, 22.08.2024

Жительницу Луганска, обвиняемую в покушении на жизнь младенца, будут судить

Суд ждет девушку из Луганска, которая обвиняется в покушении на своего 7-месячного сына, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СК России РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T16:38

2024-08-22T16:38

2024-08-22T16:38

луганск

происшествия

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ЛУГАНСК, 22 авг - РИА Новости. Суд ждет девушку из Луганска, которая обвиняется в покушении на своего 7-месячного сына, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР Елена Марковская. "Установлено, что 11 мая текущего года обвиняемая, не желая воспитывать своего 7-месячного сына и испытывая к нему неприязнь, оставила детскую коляску на территории заброшенного здания, достоверно зная, что ребенок находится в беспомощном состоянии и может погибнуть", - рассказала она. Спустя 14 часов плач ребенка услышали неравнодушные прохожие, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает. "Личность и местонахождение злоумышленницы были оперативно установлены благодаря слаженным действиям сотрудников республиканского СК и оперативников МВД ЛНР… Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавила Марковская. По данным источника РИА Новости, 18-летняя обвиняемая лишена родительских прав.

https://ria.ru/20231204/sud-1913532345.html

https://ria.ru/20240821/rebenok-1967656014.html

луганск

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луганск, происшествия