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Жительницу Луганска, обвиняемую в покушении на жизнь младенца, будут судить - РИА Новости, 22.08.2024
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16:38 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/sud-1967841710.html
Жительницу Луганска, обвиняемую в покушении на жизнь младенца, будут судить
Жительницу Луганска, обвиняемую в покушении на жизнь младенца, будут судить - РИА Новости, 22.08.2024
Жительницу Луганска, обвиняемую в покушении на жизнь младенца, будут судить
Суд ждет девушку из Луганска, которая обвиняется в покушении на своего 7-месячного сына, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СК России РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T16:38
2024-08-22T16:38
луганск
происшествия
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ЛУГАНСК, 22 авг - РИА Новости. Суд ждет девушку из Луганска, которая обвиняется в покушении на своего 7-месячного сына, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР Елена Марковская. "Установлено, что 11 мая текущего года обвиняемая, не желая воспитывать своего 7-месячного сына и испытывая к нему неприязнь, оставила детскую коляску на территории заброшенного здания, достоверно зная, что ребенок находится в беспомощном состоянии и может погибнуть", - рассказала она. Спустя 14 часов плач ребенка услышали неравнодушные прохожие, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает. "Личность и местонахождение злоумышленницы были оперативно установлены благодаря слаженным действиям сотрудников республиканского СК и оперативников МВД ЛНР… Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавила Марковская. По данным источника РИА Новости, 18-летняя обвиняемая лишена родительских прав.
https://ria.ru/20231204/sud-1913532345.html
https://ria.ru/20240821/rebenok-1967656014.html
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луганск, происшествия
Луганск, Происшествия
Жительницу Луганска, обвиняемую в покушении на жизнь младенца, будут судить

СК РФ: луганчанку, обвиняемую в покушении на жизнь своего ребенка, будут судить

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 авг - РИА Новости. Суд ждет девушку из Луганска, которая обвиняется в покушении на своего 7-месячного сына, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР Елена Марковская.
"Установлено, что 11 мая текущего года обвиняемая, не желая воспитывать своего 7-месячного сына и испытывая к нему неприязнь, оставила детскую коляску на территории заброшенного здания, достоверно зная, что ребенок находится в беспомощном состоянии и может погибнуть", - рассказала она.
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Спустя 14 часов плач ребенка услышали неравнодушные прохожие, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.
"Личность и местонахождение злоумышленницы были оперативно установлены благодаря слаженным действиям сотрудников республиканского СК и оперативников МВД ЛНР… Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавила Марковская.
По данным источника РИА Новости, 18-летняя обвиняемая лишена родительских прав.
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