https://ria.ru/20240822/studenty-1967745284.html

Российские студенты впервые за четыре года прибыли на стажировку в КНДР

Российские студенты впервые за четыре года прибыли на стажировку в КНДР - РИА Новости, 22.08.2024

Российские студенты впервые за четыре года прибыли на стажировку в КНДР

Российские студенты впервые за последние четыре года прибыли на языковую стажировку в КНДР, сообщило посольство России в Пхеньяне. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T11:44

2024-08-22T11:44

2024-08-22T11:44

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корейский полуостров

ким ир сен

андрей карлов

мгимо

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российские студенты впервые за последние четыре года прибыли на языковую стажировку в КНДР, сообщило посольство России в Пхеньяне. "21 августа с.г. по приглашению Временного поверенного В.В.Топехи Посольство посетили пять студентов МГИМО МИД России, прибывшие в Пхеньян впервые после четырехлетнего перерыва для прохождения языковой практики в Университете имени Ким Ир Сена", - говорится в сообщении. В ходе беседы с дипломатами студенты-корееведы поделились своими впечатлениями о насыщенной учебной программе и теплом приеме со стороны администрации вуза. Они также возложили цветы к барельефу Героя России Андрея Карлова, долгие годы служившего в Пхеньяне, и посетили музей посольства, где ознакомились с историей дипломатического присутствия России на Корейском полуострове. В дипмиссии пожелали студентам успехов в изучении корейского языка и выразили надежду увидеть их в будущем в качестве начинающих дипломатов в Пхеньяне.

https://ria.ru/20231018/kontsert-1903698775.html

россия

пхеньян

корейский полуостров

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россия, пхеньян, корейский полуостров, ким ир сен, андрей карлов, мгимо, общество