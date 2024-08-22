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Российские студенты впервые за четыре года прибыли на стажировку в КНДР - РИА Новости, 22.08.2024
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11:44 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/studenty-1967745284.html
Российские студенты впервые за четыре года прибыли на стажировку в КНДР
Российские студенты впервые за четыре года прибыли на стажировку в КНДР - РИА Новости, 22.08.2024
Российские студенты впервые за четыре года прибыли на стажировку в КНДР
Российские студенты впервые за последние четыре года прибыли на языковую стажировку в КНДР, сообщило посольство России в Пхеньяне. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T11:44
2024-08-22T11:44
россия
пхеньян
корейский полуостров
ким ир сен
андрей карлов
мгимо
общество
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российские студенты впервые за последние четыре года прибыли на языковую стажировку в КНДР, сообщило посольство России в Пхеньяне. "21 августа с.г. по приглашению Временного поверенного В.В.Топехи Посольство посетили пять студентов МГИМО МИД России, прибывшие в Пхеньян впервые после четырехлетнего перерыва для прохождения языковой практики в Университете имени Ким Ир Сена", - говорится в сообщении. В ходе беседы с дипломатами студенты-корееведы поделились своими впечатлениями о насыщенной учебной программе и теплом приеме со стороны администрации вуза. Они также возложили цветы к барельефу Героя России Андрея Карлова, долгие годы служившего в Пхеньяне, и посетили музей посольства, где ознакомились с историей дипломатического присутствия России на Корейском полуострове. В дипмиссии пожелали студентам успехов в изучении корейского языка и выразили надежду увидеть их в будущем в качестве начинающих дипломатов в Пхеньяне.
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россия, пхеньян, корейский полуостров, ким ир сен, андрей карлов, мгимо, общество
Россия, Пхеньян, Корейский полуостров, Ким Ир Сен, Андрей Карлов, МГИМО, Общество
Российские студенты впервые за четыре года прибыли на стажировку в КНДР

Студенты из России впервые за четыре года прибыли на языковую стажировку в КНДР

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВид Пхеньяна
Вид Пхеньяна - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Вид Пхеньяна. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российские студенты впервые за последние четыре года прибыли на языковую стажировку в КНДР, сообщило посольство России в Пхеньяне.
«
"21 августа с.г. по приглашению Временного поверенного В.В.Топехи Посольство посетили пять студентов МГИМО МИД России, прибывшие в Пхеньян впервые после четырехлетнего перерыва для прохождения языковой практики в Университете имени Ким Ир Сена", - говорится в сообщении.
В ходе беседы с дипломатами студенты-корееведы поделились своими впечатлениями о насыщенной учебной программе и теплом приеме со стороны администрации вуза. Они также возложили цветы к барельефу Героя России Андрея Карлова, долгие годы служившего в Пхеньяне, и посетили музей посольства, где ознакомились с историей дипломатического присутствия России на Корейском полуострове.
В дипмиссии пожелали студентам успехов в изучении корейского языка и выразили надежду увидеть их в будущем в качестве начинающих дипломатов в Пхеньяне.
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РоссияПхеньянКорейский полуостровКим Ир СенАндрей КарловМГИМООбщество
 
 
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