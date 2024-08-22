https://ria.ru/20240822/stavropole-1967906379.html

Молодежь из 47 стран участвует в финале премии "Кардо" на Ставрополье

Молодежь из 47 стран участвует в финале премии "Кардо" на Ставрополье - РИА Новости, 22.08.2024

Молодежь из 47 стран участвует в финале премии "Кардо" на Ставрополье

В Ставрополе, в День государственного флага России, стартовал финал международного конкурса-премии уличных культур "Кардо", мероприятие объединило молодежь из... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T21:50

2024-08-22T21:50

2024-08-22T21:50

ставропольский край

владимир владимиров

россия

ставрополь

испания

ставропольский край

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. В Ставрополе, в День государственного флага России, стартовал финал международного конкурса-премии уличных культур "Кардо", мероприятие объединило молодежь из 47 стран, сообщает пресс-служба краевого правительства. "Кардо" - проект президентской платформы "Россия – страна возможностей" и общественной организации "Улицы России". Семь лет назад он зародился на Ставрополье и приобрел международную известность. Сегодня он помогает объединять вокруг России молодежь из разных стран мира, говорится в сообщении. Для участия в "Кардо" на Ставрополье приехали 2,5 тысячи молодых спортсменов, музыкантов, художников. География проекта расширяется: за год количество стран-участниц выросло почти вдвое. Конкурс-премия в 2024 году объединил 47 стран. В том числе, впервые в Гранд-финале конкурса примут участие представители из Испании, Италии, Нидерландов, Франции, Перу, Чили и Новой Зеландии. "Несмотря на санкции и попытки изолировать нашу страну, Россия по-прежнему объединяет независимо мыслящих молодых людей из разных частей мира. Ее нельзя "отменить". И сегодня мы приветствуем вас на нашей родной земле, в Ставропольском крае. Кто-то из наших гостей уже был в России, кто-то приехал впервые. Очень надеюсь, что "Кардо" поможет вам по-настоящему открыть нашу страну. Что через вас ваши родные, друзья, все ваши соотечественники узнают Россию такой, какая она есть", - отметил в приветствии участникам губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, его слова приводит пресс-служба. Глава края отметил, что спорт и творчество – это то, что объединяет людей, помогает находить единомышленников. Как прозвучало, Ставрополье давно признано одним из главных российских патриотических центров и крупнейшей площадкой для работы с детьми и молодежью. На это направлены и всестороннее содействие молодежным начинаниям за счет бюджетов всех уровней, и реализация краевых госпрограмм и региональных проектов. "Мы – за то, чтобы молодежь находила себя - в спорте, творчестве, науке. И "Кардо" – этому запросу отвечает. Такие проекты – всегда будут находить у нас поддержку", - отметил Владимиров. В течение семи месяцев участники "Кардо" проходили отборочные туры, состязания, спортивные квалификации, региональные и национальные финалы. На Ставрополье собрались лучшие из лучших представителей уличной культуры и спорта, чтобы выбрать победителей. В течение трех конкурсных дней будут определены сильнейшие в 11 номинациях, среди которых хип-хоп, брейкинг, паркур, воркаут, трикинг, граффити, скейтбординг, диджеинг. Также участников ждут образовательные мероприятия. Конкурс завершится 25 августа церемонией награждения.

https://ria.ru/20240627/byudzhet-1955863622.html

https://ria.ru/20240331/deti-1936964137.html

https://ria.ru/20231209/stavropole-1914796029.html

россия

ставрополь

испания

ставропольский край

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владимир владимиров, россия, ставрополь, испания, ставропольский край