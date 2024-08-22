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Глава ФБР пожаловался на рекордное число угроз для США
Глава ФБР пожаловался на рекордное число угроз для США - РИА Новости, 22.08.2024
Глава ФБР пожаловался на рекордное число угроз для США
Глава ФБР Кристофер Рэй считает, что в настоящее время США одновременно сталкиваются с как никогда большим числом различных угроз безопасности, передает... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T12:22
2024-08-22T12:22
2024-08-22T12:22
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Глава ФБР Кристофер Рэй считает, что в настоящее время США одновременно сталкиваются с как никогда большим числом различных угроз безопасности, передает агентство Ассошиэйтед Пресс, которому глава ФБР дал интервью. "Ему "сложно представить период в своей карьере, когда одновременно возникало так много разных видов угроз", - пишет агентство. В интервью агентству Рэй отказался говорить о конкретных угрозах, однако отметил, что ФБР нуждается в помощи частного сектора для расследования кибератак, в том числе на выборную инфраструктуру, кандидатов в президенты и выборные штабы. Отдельно директор ФБР выделил внешние угрозы, связанные с использованием искусственного интеллекта. В апреле Рэй сообщал, что ФБР обеспокоено намерениями террористических организаций проводить крупномасштабные атаки на территории США.
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в мире, технологии, сша, россия, кристофер рэй, фбр, аль-каида
В мире, Технологии, США, Россия, Кристофер Рэй, ФБР, Аль-Каида
Глава ФБР пожаловался на рекордное число угроз для США
Глава ФБР Рэй: США сталкиваются с как никогда большим числом угроз
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Глава ФБР Кристофер Рэй считает, что в настоящее время США одновременно сталкиваются с как никогда большим числом различных угроз безопасности, передает агентство Ассошиэйтед Пресс, которому глава ФБР дал интервью.
"Ему "сложно представить период в своей карьере, когда одновременно возникало так много разных видов угроз", - пишет агентство.
В интервью агентству Рэй отказался говорить о конкретных угрозах, однако отметил, что ФБР нуждается в помощи частного сектора для расследования кибератак, в том числе на выборную инфраструктуру, кандидатов в президенты и выборные штабы.
Отдельно директор ФБР выделил внешние угрозы, связанные с использованием искусственного интеллекта.
В апреле Рэй сообщал, что ФБР обеспокоено намерениями террористических организаций проводить крупномасштабные атаки на территории США.