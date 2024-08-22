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Глава ФБР пожаловался на рекордное число угроз для США

Глава ФБР пожаловался на рекордное число угроз для США - РИА Новости, 22.08.2024

Глава ФБР пожаловался на рекордное число угроз для США

Глава ФБР Кристофер Рэй считает, что в настоящее время США одновременно сталкиваются с как никогда большим числом различных угроз безопасности, передает... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T12:22

2024-08-22T12:22

2024-08-22T12:22

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Глава ФБР Кристофер Рэй считает, что в настоящее время США одновременно сталкиваются с как никогда большим числом различных угроз безопасности, передает агентство Ассошиэйтед Пресс, которому глава ФБР дал интервью. "Ему "сложно представить период в своей карьере, когда одновременно возникало так много разных видов угроз", - пишет агентство. В интервью агентству Рэй отказался говорить о конкретных угрозах, однако отметил, что ФБР нуждается в помощи частного сектора для расследования кибератак, в том числе на выборную инфраструктуру, кандидатов в президенты и выборные штабы. Отдельно директор ФБР выделил внешние угрозы, связанные с использованием искусственного интеллекта. В апреле Рэй сообщал, что ФБР обеспокоено намерениями террористических организаций проводить крупномасштабные атаки на территории США.

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в мире, технологии, сша, россия, кристофер рэй, фбр, аль-каида