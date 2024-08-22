https://ria.ru/20240822/ssha-1967696621.html

В конгрессе призвали проверить Уолца на связи с Китаем

В конгрессе призвали проверить Уолца на связи с Китаем - РИА Новости, 22.08.2024

В конгрессе призвали проверить Уолца на связи с Китаем

Кандидата в вице-президенты США от Демократической партии, губернатора штата Миннесота Тима Уолца необходимо проверить на наличие связей с Китаем, которые... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T06:51

2024-08-22T06:51

2024-08-22T06:51

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миннесота

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тим уолц

камала харрис

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ЧИКАГО, 22 авг - РИА Новости. Кандидата в вице-президенты США от Демократической партии, губернатора штата Миннесота Тима Уолца необходимо проверить на наличие связей с Китаем, которые вызывают особое беспокойство, заявил его однофамилец, член комитета по вооруженным силам палаты представителей конгресса Майкл Уолц. "Я невероятно обеспокоен и полагаю, что нам предстоит узнать куда больше о связях Уолца с Китаем, проплаченных поездках, которые он совершал снова и снова", - сообщил он журналистам в Чикаго, где проходит общенациональный съезд Демократической партии США. Конгрессмен допустил, что напарник Камалы Харрис на предстоящих выборах главы государства, которые пройдут в США 5 ноября, до сих пор сохраняет связи с Пекином. "Он вообще смог бы сегодня пройти проверку на безопасность?" - задался вопросом американский законодатель. Ранее губернатор от штата Миннесота Тим Уолц официально дал согласие на выдвижение в качестве кандидата на пост вице-президента США от Демократической партии на предстоящих в ноябре выборах.

https://ria.ru/20240822/klinton-1967690653.html

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китай

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в мире, сша, миннесота, китай, тим уолц, камала харрис