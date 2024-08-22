https://ria.ru/20240822/ssha-1967695983.html
Уолц согласился на выдвижение в вице-президенты США от демократов
Уолц согласился на выдвижение в вице-президенты США от демократов - РИА Новости, 22.08.2024
Уолц согласился на выдвижение в вице-президенты США от демократов
Губернатор от штата Миннесота Тим Уолц в среду вечером официально дал согласие на выдвижение в качестве кандидата на пост вице-президента США от Демократической РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T06:31
2024-08-22T06:31
2024-08-22T09:26
сша
тим уолц
в мире
чикаго
выборы президента сша — 2024
камала харрис
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967709787_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_757f0e5e561b7ffc72505b4a039493ca.jpg
ЧИКАГО (США), 22 авг — РИА Новости. Губернатор от штата Миннесота Тим Уолц в среду вечером официально дал согласие на выдвижение в качестве кандидата на пост вице-президента США от Демократической партии на предстоящих в ноябре выборах, передает корреспондент РИА Новости."Для меня честь всей жизни принять номинацию на пост вице-президента США. По одной простой причине: мы любим эту страну", — сказал Уолц, выступая на спортивной арене United Center в Чикаго, где в эти дни проходит общенациональный съезд демократов.В начале своей речи он поблагодарил вице-президента Камалу Харрис, которая выбрала его своим кандидатом, за оказанное доверие. Вслед за этим Уолц также выразил слова признательности действующему хозяину Белого дома Джо Байдену за "четыре года решительного и исторического по своему характеру" управления страной.В четверг, как ожидается, Харрис также даст формальное согласие на выдвижение кандидатом от Демпартии США на пост главы государства. Сами президентские выборы в стране пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240818/idiokratiya-1966784810.html
https://ria.ru/20240821/kharris-1967637793.html
сша
чикаго
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967709787_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_973dc409c95db544e329012cb4ddf617.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, тим уолц, в мире, чикаго, выборы президента сша — 2024, камала харрис, джо байден
США, Тим Уолц, В мире, Чикаго, Выборы президента США — 2024, Камала Харрис, Джо Байден
Уолц согласился на выдвижение в вице-президенты США от демократов
Тим Уолц дал согласие на выдвижение в качестве кандидата на пост вице-президента