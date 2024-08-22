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Уолц согласился на выдвижение в вице-президенты США от демократов - РИА Новости, 22.08.2024
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06:31 22.08.2024 (обновлено: 09:26 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/ssha-1967695983.html
Уолц согласился на выдвижение в вице-президенты США от демократов
Уолц согласился на выдвижение в вице-президенты США от демократов - РИА Новости, 22.08.2024
Уолц согласился на выдвижение в вице-президенты США от демократов
Губернатор от штата Миннесота Тим Уолц в среду вечером официально дал согласие на выдвижение в качестве кандидата на пост вице-президента США от Демократической РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T06:31
2024-08-22T09:26
сша
тим уолц
в мире
чикаго
выборы президента сша — 2024
камала харрис
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ЧИКАГО (США), 22 авг — РИА Новости. Губернатор от штата Миннесота Тим Уолц в среду вечером официально дал согласие на выдвижение в качестве кандидата на пост вице-президента США от Демократической партии на предстоящих в ноябре выборах, передает корреспондент РИА Новости."Для меня честь всей жизни принять номинацию на пост вице-президента США. По одной простой причине: мы любим эту страну", — сказал Уолц, выступая на спортивной арене United Center в Чикаго, где в эти дни проходит общенациональный съезд демократов.В начале своей речи он поблагодарил вице-президента Камалу Харрис, которая выбрала его своим кандидатом, за оказанное доверие. Вслед за этим Уолц также выразил слова признательности действующему хозяину Белого дома Джо Байдену за "четыре года решительного и исторического по своему характеру" управления страной.В четверг, как ожидается, Харрис также даст формальное согласие на выдвижение кандидатом от Демпартии США на пост главы государства. Сами президентские выборы в стране пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240818/idiokratiya-1966784810.html
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сша, тим уолц, в мире, чикаго, выборы президента сша — 2024, камала харрис, джо байден
США, Тим Уолц, В мире, Чикаго, Выборы президента США — 2024, Камала Харрис, Джо Байден
Уолц согласился на выдвижение в вице-президенты США от демократов

Тим Уолц дал согласие на выдвижение в качестве кандидата на пост вице-президента

© AP Photo / Charles Rex ArbogastКандидат на пост вице-президента от Демократической партии, губернатор Миннесоты Тим Уолц выступает на Национальном съезде Демократической партии. 22 августа 2024
Кандидат на пост вице-президента от Демократической партии, губернатор Миннесоты Тим Уолц выступает на Национальном съезде Демократической партии. 22 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
Кандидат на пост вице-президента от Демократической партии, губернатор Миннесоты Тим Уолц выступает на Национальном съезде Демократической партии. 22 августа 2024
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ЧИКАГО (США), 22 авг — РИА Новости. Губернатор от штата Миннесота Тим Уолц в среду вечером официально дал согласие на выдвижение в качестве кандидата на пост вице-президента США от Демократической партии на предстоящих в ноябре выборах, передает корреспондент РИА Новости.
"Для меня честь всей жизни принять номинацию на пост вице-президента США. По одной простой причине: мы любим эту страну", — сказал Уолц, выступая на спортивной арене United Center в Чикаго, где в эти дни проходит общенациональный съезд демократов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
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В начале своей речи он поблагодарил вице-президента Камалу Харрис, которая выбрала его своим кандидатом, за оказанное доверие. Вслед за этим Уолц также выразил слова признательности действующему хозяину Белого дома Джо Байдену за "четыре года решительного и исторического по своему характеру" управления страной.
В четверг, как ожидается, Харрис также даст формальное согласие на выдвижение кандидатом от Демпартии США на пост главы государства. Сами президентские выборы в стране пройдут 5 ноября.
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СШАТим УолцВ миреЧикагоВыборы президента США — 2024Камала ХаррисДжо Байден
 
 
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