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Уолц согласился на выдвижение в вице-президенты США от демократов

Уолц согласился на выдвижение в вице-президенты США от демократов - РИА Новости, 22.08.2024

Уолц согласился на выдвижение в вице-президенты США от демократов

Губернатор от штата Миннесота Тим Уолц в среду вечером официально дал согласие на выдвижение в качестве кандидата на пост вице-президента США от Демократической РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T06:31

2024-08-22T06:31

2024-08-22T09:26

сша

тим уолц

в мире

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ЧИКАГО (США), 22 авг — РИА Новости. Губернатор от штата Миннесота Тим Уолц в среду вечером официально дал согласие на выдвижение в качестве кандидата на пост вице-президента США от Демократической партии на предстоящих в ноябре выборах, передает корреспондент РИА Новости."Для меня честь всей жизни принять номинацию на пост вице-президента США. По одной простой причине: мы любим эту страну", — сказал Уолц, выступая на спортивной арене United Center в Чикаго, где в эти дни проходит общенациональный съезд демократов.В начале своей речи он поблагодарил вице-президента Камалу Харрис, которая выбрала его своим кандидатом, за оказанное доверие. Вслед за этим Уолц также выразил слова признательности действующему хозяину Белого дома Джо Байдену за "четыре года решительного и исторического по своему характеру" управления страной.В четверг, как ожидается, Харрис также даст формальное согласие на выдвижение кандидатом от Демпартии США на пост главы государства. Сами президентские выборы в стране пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240818/idiokratiya-1966784810.html

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