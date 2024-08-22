Эксперты рассказали о снижении темпов роста экономики США при Байдене
Аналитики: темпы роста экономики США при Байдене снизились до 2,2% в год
© AP Photo / Manuel Balce CenetaДжо Байден
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Темпы роста экономики США при президенте Джо Байдене снизились по сравнению с президентским сроком Дональда Трампа на 0,4 процентного пункта в год в среднем, до 2,2%, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных.
Так, по итогам четырех лет президентства Байдена экономика США в среднем вырастет на 2,2%. А рост ВВП по итогам текущего года, последнего в его нынешней каденции, взят из прогноза Федеральной резервной системы (ФРС) США. В то же время при Трампе средний рост ВВП страны составлял 2,6%.
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При этом в расчете среднего значения не учитываются "пандемийные" 2020 (при Трампе) и 2021 (при Байдене) годы, когда экономика сначала снизилась на 2,2%, а затем вследствие этого резко выросла - на 5,8%.
В 2021 году, который не брался для расчета среднего, происходило быстрое восстановление ВВП "после ковида". "Поэтому и база для расчета темпов следующих лет выросла, в частности, за счет многочисленных стимулов. После этого ФРС пришлось резко поднять ключевую ставку выше 5%, и это ведет к охлаждению экономики, которое мы и наблюдаем", - объяснил начальник отдела экспертов по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Альберт Короев.
Впрочем, эта разница на таком горизонте, особенно с вычетом пандемии ковида и выхода из нее, "значимой не является", прокомментировал агентству главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.
В ближайшие годы темпы роста американской экономики и останутся примерно на таких же уровнях. "С высокой вероятностью рост следующих двух лет будет в коридоре 2-2,5% - с учетом роста военных расходов и снижения ставок ФРС с осени этого и до середины 2025 года к 3,75% годовых", - добавил Табах.
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История
Если рассматривать более ранние доступные данные, средние темпы роста экономики США при разных лидерах иногда сильно разнятся. Быстрее всего ВВП рос при Линдоне Джонсоне (1963-1965 годы) - в среднем на 5,2%, а также Джоне Кеннеди (1961-1963) - 4,3% и Билле Клинтоне (1993-2000) - 3,9%
Медленнее всего экономика Штатов развивалась при президентстве Джеральда Форда (1974-1976) - 1,5% в среднем, а также при Бараке Обаме (2009-2016) - 1,7%.
В то же время самый сильный рост ВВП за год произошел при Рональде Рейгане в 1984 году - на 7,2%, а также при Джонсоне в 1966 и 1965 годах - на 6,5% и 6,4%, соответственно. А с 90-х годов ВВП сильнее всего рос при Клинтоне - 4,8% в 1999 году.
Самое сильное падение за все время случилось в 2009 году при Обаме - на 2,6%. Оно таким образом стало глубже даже "коронавирусного" 2020 года. Также изменение ВВП за год принимало отрицательные значения при Рейгане, Джимми Картере (1977-1980), Форде и Джордже Буше-старшем (1989-1992).