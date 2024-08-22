Рейтинг@Mail.ru
Эксперты рассказали о снижении темпов роста экономики США при Байдене - РИА Новости, 22.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:14 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/ssha-1967685691.html
Эксперты рассказали о снижении темпов роста экономики США при Байдене
Эксперты рассказали о снижении темпов роста экономики США при Байдене - РИА Новости, 22.08.2024
Эксперты рассказали о снижении темпов роста экономики США при Байдене
Темпы роста экономики США при президенте Джо Байдене снизились по сравнению с президентским сроком Дональда Трампа на 0,4 процентного пункта в год в среднем, до РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T03:14
2024-08-22T03:14
сша
джо байден
дональд трамп
антон табах
федеральная резервная система сша
бкс мир инвестиций
выборы президента сша — 2024
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960552185_384:0:2871:1399_1920x0_80_0_0_0f73e3a9dfd5226a75efd45545c06db9.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Темпы роста экономики США при президенте Джо Байдене снизились по сравнению с президентским сроком Дональда Трампа на 0,4 процентного пункта в год в среднем, до 2,2%, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных. Так, по итогам четырех лет президентства Байдена экономика США в среднем вырастет на 2,2%. А рост ВВП по итогам текущего года, последнего в его нынешней каденции, взят из прогноза Федеральной резервной системы (ФРС) США. В то же время при Трампе средний рост ВВП страны составлял 2,6%. При этом в расчете среднего значения не учитываются "пандемийные" 2020 (при Трампе) и 2021 (при Байдене) годы, когда экономика сначала снизилась на 2,2%, а затем вследствие этого резко выросла - на 5,8%. В 2021 году, который не брался для расчета среднего, происходило быстрое восстановление ВВП "после ковида". "Поэтому и база для расчета темпов следующих лет выросла, в частности, за счет многочисленных стимулов. После этого ФРС пришлось резко поднять ключевую ставку выше 5%, и это ведет к охлаждению экономики, которое мы и наблюдаем", - объяснил начальник отдела экспертов по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Альберт Короев. Впрочем, эта разница на таком горизонте, особенно с вычетом пандемии ковида и выхода из нее, "значимой не является", прокомментировал агентству главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. В ближайшие годы темпы роста американской экономики и останутся примерно на таких же уровнях. "С высокой вероятностью рост следующих двух лет будет в коридоре 2-2,5% - с учетом роста военных расходов и снижения ставок ФРС с осени этого и до середины 2025 года к 3,75% годовых", - добавил Табах. История Если рассматривать более ранние доступные данные, средние темпы роста экономики США при разных лидерах иногда сильно разнятся. Быстрее всего ВВП рос при Линдоне Джонсоне (1963-1965 годы) - в среднем на 5,2%, а также Джоне Кеннеди (1961-1963) - 4,3% и Билле Клинтоне (1993-2000) - 3,9% Медленнее всего экономика Штатов развивалась при президентстве Джеральда Форда (1974-1976) - 1,5% в среднем, а также при Бараке Обаме (2009-2016) - 1,7%. В то же время самый сильный рост ВВП за год произошел при Рональде Рейгане в 1984 году - на 7,2%, а также при Джонсоне в 1966 и 1965 годах - на 6,5% и 6,4%, соответственно. А с 90-х годов ВВП сильнее всего рос при Клинтоне - 4,8% в 1999 году. Самое сильное падение за все время случилось в 2009 году при Обаме - на 2,6%. Оно таким образом стало глубже даже "коронавирусного" 2020 года. Также изменение ВВП за год принимало отрицательные значения при Рейгане, Джимми Картере (1977-1980), Форде и Джордже Буше-старшем (1989-1992).
https://ria.ru/20240818/byudzhet-1966846242.html
https://ria.ru/20240818/idiokratiya-1966784810.html
https://ria.ru/20240821/kharris-1967637793.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960552185_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_c0113ded77cadb60d1653cb9b7fdc215.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, джо байден, дональд трамп, антон табах, федеральная резервная система сша, бкс мир инвестиций, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Джо Байден, Дональд Трамп, Антон Табах, Федеральная резервная система США, БКС Мир инвестиций, Выборы президента США — 2024, В мире
Эксперты рассказали о снижении темпов роста экономики США при Байдене

Аналитики: темпы роста экономики США при Байдене снизились до 2,2% в год

© AP Photo / Manuel Balce CenetaДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Темпы роста экономики США при президенте Джо Байдене снизились по сравнению с президентским сроком Дональда Трампа на 0,4 процентного пункта в год в среднем, до 2,2%, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных.
Так, по итогам четырех лет президентства Байдена экономика США в среднем вырастет на 2,2%. А рост ВВП по итогам текущего года, последнего в его нынешней каденции, взят из прогноза Федеральной резервной системы (ФРС) США. В то же время при Трампе средний рост ВВП страны составлял 2,6%.
Президент США Джо Байден во время обращения к нации - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
Дефицит бюджета США при Байдене достиг рекордного уровня
18 августа, 08:06
При этом в расчете среднего значения не учитываются "пандемийные" 2020 (при Трампе) и 2021 (при Байдене) годы, когда экономика сначала снизилась на 2,2%, а затем вследствие этого резко выросла - на 5,8%.
В 2021 году, который не брался для расчета среднего, происходило быстрое восстановление ВВП "после ковида". "Поэтому и база для расчета темпов следующих лет выросла, в частности, за счет многочисленных стимулов. После этого ФРС пришлось резко поднять ключевую ставку выше 5%, и это ведет к охлаждению экономики, которое мы и наблюдаем", - объяснил начальник отдела экспертов по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Альберт Короев.
Впрочем, эта разница на таком горизонте, особенно с вычетом пандемии ковида и выхода из нее, "значимой не является", прокомментировал агентству главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.
В ближайшие годы темпы роста американской экономики и останутся примерно на таких же уровнях. "С высокой вероятностью рост следующих двух лет будет в коридоре 2-2,5% - с учетом роста военных расходов и снижения ставок ФРС с осени этого и до середины 2025 года к 3,75% годовых", - добавил Табах.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
Идиократия захватила Америку
18 августа, 08:00

История

Если рассматривать более ранние доступные данные, средние темпы роста экономики США при разных лидерах иногда сильно разнятся. Быстрее всего ВВП рос при Линдоне Джонсоне (1963-1965 годы) - в среднем на 5,2%, а также Джоне Кеннеди (1961-1963) - 4,3% и Билле Клинтоне (1993-2000) - 3,9%
Медленнее всего экономика Штатов развивалась при президентстве Джеральда Форда (1974-1976) - 1,5% в среднем, а также при Бараке Обаме (2009-2016) - 1,7%.
В то же время самый сильный рост ВВП за год произошел при Рональде Рейгане в 1984 году - на 7,2%, а также при Джонсоне в 1966 и 1965 годах - на 6,5% и 6,4%, соответственно. А с 90-х годов ВВП сильнее всего рос при Клинтоне - 4,8% в 1999 году.
Самое сильное падение за все время случилось в 2009 году при Обаме - на 2,6%. Оно таким образом стало глубже даже "коронавирусного" 2020 года. Также изменение ВВП за год принимало отрицательные значения при Рейгане, Джимми Картере (1977-1980), Форде и Джордже Буше-старшем (1989-1992).
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
В конгрессе предрекли невиданную угрозу для США при приходе Харрис к власти
Вчера, 18:47
 
СШАДжо БайденДональд ТрампАнтон ТабахФедеральная резервная система СШАБКС Мир инвестицийВыборы президента США — 2024В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала