В США готовят обыски против сотрудничающих с российскими СМИ, пишет NYT
NYT: США готовят новые обыски против сограждан, сотрудничающих с российскими СМИ
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Американские власти начали широкомасштабное расследование против своих же сограждан, сотрудничающих с российскими СМИ, готовят новые обыски и уголовные обвинения, утверждает газета New York Times со ссылкой на источники, при этом не указывая, о каких СМИ идет речь.
Ранее ФБР провело обыски у двух граждан США, известных своими выступлениями и материалами в российских СМИ: экс-разведчика Скотта Риттера и политолога и ведущего "Первого канала" Дмитрия Саймса.
Идиократия захватила Америку
18 августа, 08:00
Риттер тогда отмечал, что обыск в его доме, по всей видимости, прошел из-за сотрудничества с российскими СМИ Sputnik и RT. Он назвал визит силовиков "актом запугивания" и пообещал выиграть в войне, которую ему объявили американские власти.
В поместье Саймса также проходил обыск, о чем РИА Новости сообщали в ФБР, подчеркнув, что эта мера была санкционирована американским судом. Как рассказал агентству политолог, об обыске его заранее не уведомляли, сам он находится в Москве и не был в США с октября 2022 года.
В четверг авторитетное издание NYT в свете подобных нападок на журналистов сообщило: минюст США начал "масштабное" уголовное расследование против американцев, сотрудничавших с российскими СМИ. Таким расследованием, отмечает издание, власти пытаются противостоять якобы операциям Кремля по влиянию на предстоящие президентские выборы.
Россия забирает всех
20 августа, 08:00
"В ближайшее время ожидаются новые обыски", – пишет NYT со ссылкой на источники. Собеседники агентства также отметили, что возможны и уголовные обвинения.
Как пишет издание, расследование проводится на основе неких данных администрации президента США о том, что российские СМИ якобы работают со спецслужбами, чтобы повлиять на ход выборов по всему миру. Доказательств данному утверждению не приводится.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.