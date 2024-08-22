https://ria.ru/20240822/ssha-1967683595.html

В конгрессе США рассказали, как Трамп может прекратить конфликт на Украине

В конгрессе США рассказали, как Трамп может прекратить конфликт на Украине - РИА Новости, 22.08.2024

В конгрессе США рассказали, как Трамп может прекратить конфликт на Украине

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на выборах главы государства постарается прекратить конфликт на Украине, в том РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T02:33

2024-08-22T02:33

2024-08-22T02:40

в мире

сша

россия

конгресс сша

украина

дональд трамп

владимир путин

виктор орбан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961408015_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_261898df149028e278ccad5189f706d9.jpg

ЧИКАГО, 22 авг — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на выборах главы государства постарается прекратить конфликт на Украине, в том числе за счет уступок России, заявил в беседе с РИА Новости сопредседатель комитета по надзору палаты представителей конгресса США Джейми Раскин на полях общенационального съезда Демократической партии США, который проходит в Чикаго."Несомненно, он так и сделает", — сообщил Раскин агентству на вопрос, считает ли он, что Трамп в случае победы на выборах будет добиваться прекращения украинского конфликта и будет готов пойти на уступки России.По словам Раскина, кандидат в вице-президенты от республиканцев и сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс уже заявлял, что намерен "не дать ни гроша" украинцам. "И он говорит от имени всего избирательного бюллетеня", — подчеркнул конгрессмен-демократ.Он также добавил, что Трамп подражает автократам всего мира, к которым Раскин отнес, в частности, президента России Владимира Путина, северокорейского лидера Кин Чен Ына и президента Венгрии Виктора Орбана.

https://ria.ru/20240821/kharris-1967637793.html

https://ria.ru/20240818/idiokratiya-1966784810.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, конгресс сша, украина, дональд трамп, владимир путин, виктор орбан