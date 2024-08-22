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В конгрессе США рассказали, как Трамп может прекратить конфликт на Украине
В конгрессе США рассказали, как Трамп может прекратить конфликт на Украине - РИА Новости, 22.08.2024
В конгрессе США рассказали, как Трамп может прекратить конфликт на Украине
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на выборах главы государства постарается прекратить конфликт на Украине, в том РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T02:33
2024-08-22T02:33
2024-08-22T02:40
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ЧИКАГО, 22 авг — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на выборах главы государства постарается прекратить конфликт на Украине, в том числе за счет уступок России, заявил в беседе с РИА Новости сопредседатель комитета по надзору палаты представителей конгресса США Джейми Раскин на полях общенационального съезда Демократической партии США, который проходит в Чикаго."Несомненно, он так и сделает", — сообщил Раскин агентству на вопрос, считает ли он, что Трамп в случае победы на выборах будет добиваться прекращения украинского конфликта и будет готов пойти на уступки России.По словам Раскина, кандидат в вице-президенты от республиканцев и сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс уже заявлял, что намерен "не дать ни гроша" украинцам. "И он говорит от имени всего избирательного бюллетеня", — подчеркнул конгрессмен-демократ.Он также добавил, что Трамп подражает автократам всего мира, к которым Раскин отнес, в частности, президента России Владимира Путина, северокорейского лидера Кин Чен Ына и президента Венгрии Виктора Орбана.
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В мире, США, Россия, Конгресс США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Виктор Орбан
В конгрессе США рассказали, как Трамп может прекратить конфликт на Украине
Раскин: Трамп при победе на выборах постарается прекратить конфликт на Украине