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В "Веге" рассказали о модернизации спутника "Кондор-ФКА" - РИА Новости, 22.08.2024
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03:26 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/sputniki-1967686477.html
В "Веге" рассказали о модернизации спутника "Кондор-ФКА"
В "Веге" рассказали о модернизации спутника "Кондор-ФКА" - РИА Новости, 22.08.2024
В "Веге" рассказали о модернизации спутника "Кондор-ФКА"
Концерн "Вега" (входит в холдинг "Росэлектроника") работает над возможностью получения радиолокационным спутником "Кондор-ФКА" изображений с более высоким... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T03:26
2024-08-22T03:26
арктика
александр леонов
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Концерн "Вега" (входит в холдинг "Росэлектроника") работает над возможностью получения радиолокационным спутником "Кондор-ФКА" изображений с более высоким разрешением, сообщил РИА Новости советник генерального директора по космической и авиационной тематике концерна Леонид Лаврентович. "Концерн "Вега" холдинга "Росэлектроника" (входит в "Ростех") ведет работы по модернизации радиолокатора с синтезированной апертурой. Такой локатор является полезной нагрузкой спутника дистанционного зондирования Земли "Кондор-ФКА" - единственного российского аппарата подобного типа, успешно выведенного на околоземную орбиту", - говорится в сообщении. "Специалисты "Веги" работают над техническими возможностями получения изображений с более высоким разрешением, увеличения информативности радиолокационного сигнала и продления гарантийного срока службы оборудования", - уточнил Лаврентович. Радиолокатор с синтезированной апертурой разработан для использования на малых космических аппаратах дистанционного зондирования Земли. Он выполняет детальные и панорамные снимки поверхности планеты. Радиолокатор имеет широкую сферу применения. В частности, его можно использовать в условиях полярной ночи в Арктике при составлении карт ледовой обстановки, в том числе для прокладки маршрутов по Северному морскому пути. "Кондор-ФКА" №1 был выведен на орбиту 27 мая 2023 года с космодрома Восточный при помощи ракеты-носителя "Союз-2.1а". Как рассказал ранее журналистам гендиректор НПО машиностроения Александр Леонов, запуск второго намечен на третий квартал 2024 года. "Кондор-ФКА" предназначен для решения сельскохозяйственных задач, а также для наблюдения за последствиями техногенных и природных чрезвычайных ситуаций. Кроме того, спутник будет проводить обзорные съемки для фиксирования ледовой обстановки на Северном морском пути и предоставлять высокодетальные снимки особо ответственных участков этой транспортной артерии. Когда на орбиту будет выведен второй такой аппарат, они смогут полностью осматривать Северный морской путь за 3-4 суток.
https://ria.ru/20240527/rostekh-1948522990.html
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арктика, александр леонов, российская электроника, ростех, нпо машиностроения, технологии, общество
Арктика, Александр Леонов, Российская электроника, Ростех, НПО Машиностроения, Технологии, Общество
В "Веге" рассказали о модернизации спутника "Кондор-ФКА"

"Вега": спутники "Кондор-ФКА" смогут снимать Землю в более высоком разрешении

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСтарт ракеты "Союз-2.1а" со спутником "Кондор-ФКА" с космодрома Восточный
Старт ракеты Союз-2.1а со спутником Кондор-ФКА с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Старт ракеты "Союз-2.1а" со спутником "Кондор-ФКА" с космодрома Восточный. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Концерн "Вега" (входит в холдинг "Росэлектроника") работает над возможностью получения радиолокационным спутником "Кондор-ФКА" изображений с более высоким разрешением, сообщил РИА Новости советник генерального директора по космической и авиационной тематике концерна Леонид Лаврентович.
"Концерн "Вега" холдинга "Росэлектроника" (входит в "Ростех") ведет работы по модернизации радиолокатора с синтезированной апертурой. Такой локатор является полезной нагрузкой спутника дистанционного зондирования Земли "Кондор-ФКА" - единственного российского аппарата подобного типа, успешно выведенного на околоземную орбиту", - говорится в сообщении.
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"Специалисты "Веги" работают над техническими возможностями получения изображений с более высоким разрешением, увеличения информативности радиолокационного сигнала и продления гарантийного срока службы оборудования", - уточнил Лаврентович.
Радиолокатор с синтезированной апертурой разработан для использования на малых космических аппаратах дистанционного зондирования Земли. Он выполняет детальные и панорамные снимки поверхности планеты. Радиолокатор имеет широкую сферу применения. В частности, его можно использовать в условиях полярной ночи в Арктике при составлении карт ледовой обстановки, в том числе для прокладки маршрутов по Северному морскому пути.
"Кондор-ФКА" №1 был выведен на орбиту 27 мая 2023 года с космодрома Восточный при помощи ракеты-носителя "Союз-2.1а". Как рассказал ранее журналистам гендиректор НПО машиностроения Александр Леонов, запуск второго намечен на третий квартал 2024 года.
"Кондор-ФКА" предназначен для решения сельскохозяйственных задач, а также для наблюдения за последствиями техногенных и природных чрезвычайных ситуаций. Кроме того, спутник будет проводить обзорные съемки для фиксирования ледовой обстановки на Северном морском пути и предоставлять высокодетальные снимки особо ответственных участков этой транспортной артерии.
Когда на орбиту будет выведен второй такой аппарат, они смогут полностью осматривать Северный морской путь за 3-4 суток.
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