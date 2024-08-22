https://ria.ru/20240822/sputniki-1967686477.html

В "Веге" рассказали о модернизации спутника "Кондор-ФКА"

В "Веге" рассказали о модернизации спутника "Кондор-ФКА" - РИА Новости, 22.08.2024

В "Веге" рассказали о модернизации спутника "Кондор-ФКА"

Концерн "Вега" (входит в холдинг "Росэлектроника") работает над возможностью получения радиолокационным спутником "Кондор-ФКА" изображений с более высоким... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T03:26

2024-08-22T03:26

2024-08-22T03:26

арктика

александр леонов

российская электроника

ростех

нпо машиностроения

технологии

общество

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Концерн "Вега" (входит в холдинг "Росэлектроника") работает над возможностью получения радиолокационным спутником "Кондор-ФКА" изображений с более высоким разрешением, сообщил РИА Новости советник генерального директора по космической и авиационной тематике концерна Леонид Лаврентович. "Концерн "Вега" холдинга "Росэлектроника" (входит в "Ростех") ведет работы по модернизации радиолокатора с синтезированной апертурой. Такой локатор является полезной нагрузкой спутника дистанционного зондирования Земли "Кондор-ФКА" - единственного российского аппарата подобного типа, успешно выведенного на околоземную орбиту", - говорится в сообщении. "Специалисты "Веги" работают над техническими возможностями получения изображений с более высоким разрешением, увеличения информативности радиолокационного сигнала и продления гарантийного срока службы оборудования", - уточнил Лаврентович. Радиолокатор с синтезированной апертурой разработан для использования на малых космических аппаратах дистанционного зондирования Земли. Он выполняет детальные и панорамные снимки поверхности планеты. Радиолокатор имеет широкую сферу применения. В частности, его можно использовать в условиях полярной ночи в Арктике при составлении карт ледовой обстановки, в том числе для прокладки маршрутов по Северному морскому пути. "Кондор-ФКА" №1 был выведен на орбиту 27 мая 2023 года с космодрома Восточный при помощи ракеты-носителя "Союз-2.1а". Как рассказал ранее журналистам гендиректор НПО машиностроения Александр Леонов, запуск второго намечен на третий квартал 2024 года. "Кондор-ФКА" предназначен для решения сельскохозяйственных задач, а также для наблюдения за последствиями техногенных и природных чрезвычайных ситуаций. Кроме того, спутник будет проводить обзорные съемки для фиксирования ледовой обстановки на Северном морском пути и предоставлять высокодетальные снимки особо ответственных участков этой транспортной артерии. Когда на орбиту будет выведен второй такой аппарат, они смогут полностью осматривать Северный морской путь за 3-4 суток.

https://ria.ru/20240527/rostekh-1948522990.html

https://ria.ru/20240813/radiostantsiya-1965846638.html

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арктика, александр леонов, российская электроника, ростех, нпо машиностроения, технологии, общество