https://ria.ru/20240822/spetsoperatsiya-1967897806.html

В Курской области уничтожили разведгруппу ВСУ из 12 человек

В Курской области уничтожили разведгруппу ВСУ из 12 человек - РИА Новости, 22.08.2024

В Курской области уничтожили разведгруппу ВСУ из 12 человек

Морские пехотинцы уничтожили украинскую разведгруппу из 12 человек под Медовым в Курской области, сообщил РИА Новости представитель российского силового... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T20:46

2024-08-22T20:46

2024-08-22T21:49

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вооруженные силы украины

нато

специальная военная операция на украине

владимир путин

валерий герасимов

россия

брянская область

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КУРСК, 22 авг — РИА Новости. Морские пехотинцы уничтожили украинскую разведгруппу из 12 человек под Медовым в Курской области, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства."В районе села Медовое бойцами 810-й бригады морской пехоты ЧФ уничтожена мобильная разведгруппа ВСУ из 12 человек, бронеавтомашина "Козак", захвачено натовское оружие, в частности бельгийско-американский ручной пулемет M249 SAW 5,56 миллиметра", — сказал собеседник агентства. Он также отметил, что ВСУ маскируют опознавательные знаки на своей технике, завешивая брезентом нарисованные на корпусе белые треугольники.Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным на 22 августа, за время боевых действий на этом участке армия противника потеряла более 4700 военнослужащих и 68 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240822/vsu-1967833482.html

https://ria.ru/20240822/svo-1967711029.html

курская область

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Уничтоженная морскими пехотинцами украинская разведгруппа в Курской области Морские пехотинцы из 810 бригады Черноморского флота уничтожили под Меловым в Курской области украинскую мобильную разведгруппу из 12 человек передвигавшуюся на бронеавтомобиле «Козак», захвачено натовское стрелковое вооружение, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. 2024-08-22T20:46 true PT0M49S

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курская область, вооруженные силы украины, нато, владимир путин, валерий герасимов, россия, брянская область, безопасность, вооруженные силы рф