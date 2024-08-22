Рейтинг@Mail.ru
В Курской области уничтожили разведгруппу ВСУ из 12 человек - РИА Новости, 22.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:46 22.08.2024 (обновлено: 21:49 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/spetsoperatsiya-1967897806.html
В Курской области уничтожили разведгруппу ВСУ из 12 человек
В Курской области уничтожили разведгруппу ВСУ из 12 человек - РИА Новости, 22.08.2024
В Курской области уничтожили разведгруппу ВСУ из 12 человек
Морские пехотинцы уничтожили украинскую разведгруппу из 12 человек под Медовым в Курской области, сообщил РИА Новости представитель российского силового... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T20:46
2024-08-22T21:49
курская область
вооруженные силы украины
нато
специальная военная операция на украине
владимир путин
валерий герасимов
россия
брянская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967905098_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c9de6390ecc8cc9d0def2160b2a51a60.jpg
КУРСК, 22 авг — РИА Новости. Морские пехотинцы уничтожили украинскую разведгруппу из 12 человек под Медовым в Курской области, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства."В районе села Медовое бойцами 810-й бригады морской пехоты ЧФ уничтожена мобильная разведгруппа ВСУ из 12 человек, бронеавтомашина "Козак", захвачено натовское оружие, в частности бельгийско-американский ручной пулемет M249 SAW 5,56 миллиметра", — сказал собеседник агентства. Он также отметил, что ВСУ маскируют опознавательные знаки на своей технике, завешивая брезентом нарисованные на корпусе белые треугольники.Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным на 22 августа, за время боевых действий на этом участке армия противника потеряла более 4700 военнослужащих и 68 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240822/vsu-1967833482.html
https://ria.ru/20240822/svo-1967711029.html
курская область
россия
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтоженная морскими пехотинцами украинская разведгруппа в Курской области
Морские пехотинцы из 810 бригады Черноморского флота уничтожили под Меловым в Курской области украинскую мобильную разведгруппу из 12 человек передвигавшуюся на бронеавтомобиле «Козак», захвачено натовское стрелковое вооружение, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства.
2024-08-22T20:46
true
PT0M49S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967905098_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_69c3ca499fa0ea7dc37ab374d07d2842.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, вооруженные силы украины, нато, владимир путин, валерий герасимов, россия, брянская область, безопасность, вооруженные силы рф
Курская область, Вооруженные силы Украины, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Россия, Брянская область, Безопасность, Вооруженные силы РФ
В Курской области уничтожили разведгруппу ВСУ из 12 человек

Морская пехота ЧФ РФ уничтожила разведгруппу ВСУ из 12 человек в Курской области

Читать ria.ru в
КУРСК, 22 авг — РИА Новости. Морские пехотинцы уничтожили украинскую разведгруппу из 12 человек под Медовым в Курской области, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства.
"В районе села Медовое бойцами 810-й бригады морской пехоты ЧФ уничтожена мобильная разведгруппа ВСУ из 12 человек, бронеавтомашина "Козак", захвачено натовское оружие, в частности бельгийско-американский ручной пулемет M249 SAW 5,56 миллиметра", — сказал собеседник агентства.
Украинский пленный об отвлекающем маневре в Курской области - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Украинский пленный рассказал о поставленной задаче в Курской области
Вчера, 16:14
Он также отметил, что ВСУ маскируют опознавательные знаки на своей технике, завешивая брезентом нарисованные на корпусе белые треугольники.
Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
По данным на 22 августа, за время боевых действий на этом участке армия противника потеряла более 4700 военнослужащих и 68 танков.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
Помощник главы Чечни, командир спецназа Ахмат, замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апти Алаудинов на передовых позициях в Донбассе - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
"Обречена". Алаудинов сделал важное заявление об СВО
Вчера, 09:26
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныНАТОВладимир ПутинВалерий ГерасимовРоссияБрянская областьБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала