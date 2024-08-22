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"Провалено и полностью разгромлено". В США сделали заявление об СВО
"Провалено и полностью разгромлено". В США сделали заявление об СВО - РИА Новости, 22.08.2024
"Провалено и полностью разгромлено". В США сделали заявление об СВО
Победа России в украинском конфликте станет серьезным ударом для Запада, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в интервью YouTube-каналу George Galloway. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T19:02
2024-08-22T19:02
2024-08-22T19:02
специальная военная операция на украине
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россия
курская область
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вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Победа России в украинском конфликте станет серьезным ударом для Запада, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в интервью YouTube-каналу George Galloway."Теперь у России много боевого опыта, их вооружение намного более продвинутое, их способность производить оружие намного выше, чем у нас, даже сейчас, так что, как ни посмотри на это, мы наносим ущерб нашей собственной национальной безопасности и просто уничтожаем украинский народ, это ужасно", — отметил он.По словам офицера, спецоперация закончится военной победой Москвы, а Украина и Запад понесут серьезные потери. При этом Дэвис добавил, что операция ВСУ в Курской области только ускорит поражение киевского режима."Все, что члены НАТО предпринимали совместными усилиями в течение двух с половиной лет, будет провалено и полностью разгромлено, когда конфликт закончится", — резюмировал отставной военный.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.По данным Минобороны на 20 августа, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих и 58 танков.
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в мире, россия, курская область, москва, валерий герасимов, вооруженные силы украины, нато, вооруженные силы сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Курская область, Москва, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, НАТО, Вооруженные силы США
"Провалено и полностью разгромлено". В США сделали заявление об СВО
Дэвис: Запад понесет серьезный урон после победы России на Украине