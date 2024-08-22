https://ria.ru/20240822/spetsoperatsiya-1967790611.html
Российские войска уничтожили диверсионную группу ВСУ в Курской области
Российские войска уничтожили диверсионную группу ВСУ в Курской области - РИА Новости, 22.08.2024
Российские войска уничтожили диверсионную группу ВСУ в Курской области
Российские военные в районе Скрыльевки Курской области обнаружили и уничтожили диверсионно-разведывательную группу из состава 82-й десантно-штурмовой бригады... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T14:08
2024-08-22T14:08
2024-08-22T14:13
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
курская область
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352348_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_ca4074a2d8a4a85a224a62ed1045a052.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российские военные в районе Скрыльевки Курской области обнаружили и уничтожили диверсионно-разведывательную группу из состава 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, сообщило в четверг министерство обороны РФ."Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории. В лесном массиве в 1 километре юго-западнее населенного пункта Скрыльевка обнаружена и уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника из состава 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Уничтожены две боевые бронированные машины и семь военнослужащих, один взят в плен", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352348_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_118545ab6fc5eecfa9416ec913931167.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, курская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Курская область, Россия, Безопасность
Российские войска уничтожили диверсионную группу ВСУ в Курской области
МО: ВС РФ уничтожили диверсионную группу ВСУ у Скрыльевки Курской области