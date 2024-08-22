https://ria.ru/20240822/spetsoperatsiya-1967790611.html

Российские войска уничтожили диверсионную группу ВСУ в Курской области

Российские войска уничтожили диверсионную группу ВСУ в Курской области - РИА Новости, 22.08.2024

Российские войска уничтожили диверсионную группу ВСУ в Курской области

Российские военные в районе Скрыльевки Курской области обнаружили и уничтожили диверсионно-разведывательную группу из состава 82-й десантно-штурмовой бригады... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T14:08

2024-08-22T14:08

2024-08-22T14:13

специальная военная операция на украине

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безопасность

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российские военные в районе Скрыльевки Курской области обнаружили и уничтожили диверсионно-разведывательную группу из состава 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, сообщило в четверг министерство обороны РФ."Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории. В лесном массиве в 1 километре юго-западнее населенного пункта Скрыльевка обнаружена и уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника из состава 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Уничтожены две боевые бронированные машины и семь военнослужащих, один взят в плен", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, курская область, россия, безопасность