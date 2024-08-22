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ВСУ потеряли до 130 военных в зоне ответственности группировки "Восток" - РИА Новости, 22.08.2024
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13:12 22.08.2024 (обновлено: 13:27 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/spetsoperatsiya-1967773027.html
ВСУ потеряли до 130 военных в зоне ответственности группировки "Восток"
ВСУ потеряли до 130 военных в зоне ответственности группировки "Восток" - РИА Новости, 22.08.2024
ВСУ потеряли до 130 военных в зоне ответственности группировки "Восток"
Украинские формирования потеряли за сутки до 130 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T13:12
2024-08-22T13:27
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Украинские формирования потеряли за сутки до 130 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 105-й и 127-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Раздольное, Макаровка и Ровнополь Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, восемь автомобилей и 152-мм орудие Д-20, уточнили в военном ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли до 130 военных в зоне ответственности группировки "Восток"

МО: ВСУ потеряли в зоне ответственности "Востока" до 130 военных и 8 автомобилей

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Украинские формирования потеряли за сутки до 130 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 105-й и 127-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Раздольное, Макаровка и Ровнополь Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, восемь автомобилей и 152-мм орудие Д-20, уточнили в военном ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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