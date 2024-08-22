https://ria.ru/20240822/spetsoperatsiya-1967773027.html

ВСУ потеряли до 130 военных в зоне ответственности группировки "Восток"

ВСУ потеряли до 130 военных в зоне ответственности группировки "Восток" - РИА Новости, 22.08.2024

ВСУ потеряли до 130 военных в зоне ответственности группировки "Восток"

Украинские формирования потеряли за сутки до 130 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T13:12

2024-08-22T13:12

2024-08-22T13:27

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Украинские формирования потеряли за сутки до 130 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 105-й и 127-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Раздольное, Макаровка и Ровнополь Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, восемь автомобилей и 152-мм орудие Д-20, уточнили в военном ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины