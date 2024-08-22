https://ria.ru/20240822/sovfed-1967767466.html

В Совфеде рассказали, что можно сделать для безопасности Приднестровья

В Совфеде рассказали, что можно сделать для безопасности Приднестровья - РИА Новости, 22.08.2024

В Совфеде рассказали, что можно сделать для безопасности Приднестровья

Для безопасности Приднестровья от планов Кишинева по интеграции в ЕС и НАТО Россия может рассмотреть вопрос об отсечении Одессы и Николаева от пронацистского... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T12:53

2024-08-22T12:53

2024-08-22T12:53

россия

молдавия

кишинев

владимир джабаров

евросоюз

нато

совет федерации рф

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Для безопасности Приднестровья от планов Кишинева по интеграции в ЕС и НАТО Россия может рассмотреть вопрос об отсечении Одессы и Николаева от пронацистского киевского режима, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в своем Telegram-канале. "Анализируя публичные высказывания и реальные шаги по отказу от нормальных отношений с Россией, можно сделать следующие выводы: госпожа (Майя) Санду (президент Молдавии) не отказалась от намерений присоединить Молдавию к Румынии", - написал сенатор. Кроме того, Санду не скрывает, что если присоединение к Румынии не пройдет, "она в любом случае будет вести Кишинев в ЕС, а затем и в НАТО", отметил политик. "Приднестровье рассматривается госпожой Санду как главное препятствие ее планов по Румынии, ЕС и НАТО. Поэтому она будет использовать все возможности по выдавливанию не только российских миротворцев из ПМР, но и жителей региона с российскими паспортами", - подчеркнул законодатель. Именно поэтому "для обеспечения безопасности Приднестровья, а также всех граждан Молдавии, не согласных с "интеграционными" планами Санду, Россия может рассмотреть вопрос об отсечении Одессы и Николаева от пронацистского киевского режима", отметил Джабаров.

https://ria.ru/20240226/moldavia-1929620078.html

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молдавия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, молдавия, кишинев, владимир джабаров, евросоюз, нато, совет федерации рф