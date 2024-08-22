https://ria.ru/20240822/sovfed-1967767466.html
В Совфеде рассказали, что можно сделать для безопасности Приднестровья
В Совфеде рассказали, что можно сделать для безопасности Приднестровья - РИА Новости, 22.08.2024
В Совфеде рассказали, что можно сделать для безопасности Приднестровья
Для безопасности Приднестровья от планов Кишинева по интеграции в ЕС и НАТО Россия может рассмотреть вопрос об отсечении Одессы и Николаева от пронацистского... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T12:53
2024-08-22T12:53
2024-08-22T12:53
россия
молдавия
кишинев
владимир джабаров
евросоюз
нато
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785706384_0:13:1350:772_1920x0_80_0_0_7c482a8de131847e06fd853ec22664f8.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Для безопасности Приднестровья от планов Кишинева по интеграции в ЕС и НАТО Россия может рассмотреть вопрос об отсечении Одессы и Николаева от пронацистского киевского режима, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в своем Telegram-канале. "Анализируя публичные высказывания и реальные шаги по отказу от нормальных отношений с Россией, можно сделать следующие выводы: госпожа (Майя) Санду (президент Молдавии) не отказалась от намерений присоединить Молдавию к Румынии", - написал сенатор. Кроме того, Санду не скрывает, что если присоединение к Румынии не пройдет, "она в любом случае будет вести Кишинев в ЕС, а затем и в НАТО", отметил политик. "Приднестровье рассматривается госпожой Санду как главное препятствие ее планов по Румынии, ЕС и НАТО. Поэтому она будет использовать все возможности по выдавливанию не только российских миротворцев из ПМР, но и жителей региона с российскими паспортами", - подчеркнул законодатель. Именно поэтому "для обеспечения безопасности Приднестровья, а также всех граждан Молдавии, не согласных с "интеграционными" планами Санду, Россия может рассмотреть вопрос об отсечении Одессы и Николаева от пронацистского киевского режима", отметил Джабаров.
https://ria.ru/20240226/moldavia-1929620078.html
россия
молдавия
кишинев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785706384_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_5878c291ffdabd4fade609f84ad09b2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, молдавия, кишинев, владимир джабаров, евросоюз, нато, совет федерации рф
Россия, Молдавия, Кишинев, Владимир Джабаров, Евросоюз, НАТО, Совет Федерации РФ
В Совфеде рассказали, что можно сделать для безопасности Приднестровья
Джабаров допустил отсечение Одессы и Николаева от киевского режима
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.
Для безопасности Приднестровья от планов Кишинева по интеграции в ЕС и НАТО Россия может рассмотреть вопрос об отсечении Одессы и Николаева от пронацистского киевского режима, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в своем Telegram-канале
.
"Анализируя публичные высказывания и реальные шаги по отказу от нормальных отношений с Россией, можно сделать следующие выводы: госпожа (Майя) Санду (президент Молдавии) не отказалась от намерений присоединить Молдавию к Румынии", - написал сенатор.
Кроме того, Санду не скрывает, что если присоединение к Румынии не пройдет, "она в любом случае будет вести Кишинев в ЕС, а затем и в НАТО", отметил политик.
"Приднестровье рассматривается госпожой Санду как главное препятствие ее планов по Румынии, ЕС и НАТО. Поэтому она будет использовать все возможности по выдавливанию не только российских миротворцев из ПМР, но и жителей региона с российскими паспортами", - подчеркнул законодатель.
Именно поэтому "для обеспечения безопасности Приднестровья, а также всех граждан Молдавии, не согласных с "интеграционными" планами Санду, Россия может рассмотреть вопрос об отсечении Одессы и Николаева от пронацистского киевского режима", отметил Джабаров.