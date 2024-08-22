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В Совфеде рассказали, что можно сделать для безопасности Приднестровья - РИА Новости, 22.08.2024
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12:53 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/sovfed-1967767466.html
В Совфеде рассказали, что можно сделать для безопасности Приднестровья
В Совфеде рассказали, что можно сделать для безопасности Приднестровья - РИА Новости, 22.08.2024
В Совфеде рассказали, что можно сделать для безопасности Приднестровья
Для безопасности Приднестровья от планов Кишинева по интеграции в ЕС и НАТО Россия может рассмотреть вопрос об отсечении Одессы и Николаева от пронацистского... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T12:53
2024-08-22T12:53
россия
молдавия
кишинев
владимир джабаров
евросоюз
нато
совет федерации рф
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Для безопасности Приднестровья от планов Кишинева по интеграции в ЕС и НАТО Россия может рассмотреть вопрос об отсечении Одессы и Николаева от пронацистского киевского режима, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в своем Telegram-канале. "Анализируя публичные высказывания и реальные шаги по отказу от нормальных отношений с Россией, можно сделать следующие выводы: госпожа (Майя) Санду (президент Молдавии) не отказалась от намерений присоединить Молдавию к Румынии", - написал сенатор. Кроме того, Санду не скрывает, что если присоединение к Румынии не пройдет, "она в любом случае будет вести Кишинев в ЕС, а затем и в НАТО", отметил политик. "Приднестровье рассматривается госпожой Санду как главное препятствие ее планов по Румынии, ЕС и НАТО. Поэтому она будет использовать все возможности по выдавливанию не только российских миротворцев из ПМР, но и жителей региона с российскими паспортами", - подчеркнул законодатель. Именно поэтому "для обеспечения безопасности Приднестровья, а также всех граждан Молдавии, не согласных с "интеграционными" планами Санду, Россия может рассмотреть вопрос об отсечении Одессы и Николаева от пронацистского киевского режима", отметил Джабаров.
https://ria.ru/20240226/moldavia-1929620078.html
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россия, молдавия, кишинев, владимир джабаров, евросоюз, нато, совет федерации рф
Россия, Молдавия, Кишинев, Владимир Джабаров, Евросоюз, НАТО, Совет Федерации РФ
В Совфеде рассказали, что можно сделать для безопасности Приднестровья

Джабаров допустил отсечение Одессы и Николаева от киевского режима

© Sputnik / Mihai CarausСимволы Приднестровской Молдавской республики в Тирасполе
Символы Приднестровской Молдавской республики в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Sputnik / Mihai Caraus
Символы Приднестровской Молдавской республики в Тирасполе. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Для безопасности Приднестровья от планов Кишинева по интеграции в ЕС и НАТО Россия может рассмотреть вопрос об отсечении Одессы и Николаева от пронацистского киевского режима, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в своем Telegram-канале.
"Анализируя публичные высказывания и реальные шаги по отказу от нормальных отношений с Россией, можно сделать следующие выводы: госпожа (Майя) Санду (президент Молдавии) не отказалась от намерений присоединить Молдавию к Румынии", - написал сенатор.
Кроме того, Санду не скрывает, что если присоединение к Румынии не пройдет, "она в любом случае будет вести Кишинев в ЕС, а затем и в НАТО", отметил политик.
"Приднестровье рассматривается госпожой Санду как главное препятствие ее планов по Румынии, ЕС и НАТО. Поэтому она будет использовать все возможности по выдавливанию не только российских миротворцев из ПМР, но и жителей региона с российскими паспортами", - подчеркнул законодатель.
Именно поэтому "для обеспечения безопасности Приднестровья, а также всех граждан Молдавии, не согласных с "интеграционными" планами Санду, Россия может рассмотреть вопрос об отсечении Одессы и Николаева от пронацистского киевского режима", отметил Джабаров.
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РоссияМолдавияКишиневВладимир ДжабаровЕвросоюзНАТОСовет Федерации РФ
 
 
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