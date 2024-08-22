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Стал известен состав Совета по госполитике по поддержке русского языка - РИА Новости, 22.08.2024
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21:30 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/sovet-1967903680.html
Стал известен состав Совета по госполитике по поддержке русского языка
Стал известен состав Совета по госполитике по поддержке русского языка - РИА Новости, 22.08.2024
Стал известен состав Совета по госполитике по поддержке русского языка
Декан журфака МГУ Елена Вартанова, глава общества "Знание" Максим Древаль, актер Сергей Безруков и музыкант Сергей Трофимов (Трофим) среди прочих вошли в состав РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T21:30
2024-08-22T21:30
россия
владимир путин
елена вартанова
госдума рф
российский книжный союз
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
общество
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Декан журфака МГУ Елена Вартанова, глава общества "Знание" Максим Древаль, актер Сергей Безруков и музыкант Сергей Трофимов (Трофим) среди прочих вошли в состав нового Совета по госполитике в сфере поддержки русского языка, следует из указа президента РФ Владимира Путина. Председателем нового совета станет советник президента Елена Ямпольская. Также Путин включил в состав совета актрису Екатерину Гусеву, внука советского писателя Михаила Шолохова, депутата Госдумы Александра Шолохова, президента Российского книжного союза Сергея Степашина, главу Россотрудничества Евгения Примакова. Кроме того, в состав совета вошли директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина, генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда, ректор института имени Щукина при государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова Евгений Князев, директор Российской государственной библиотеки для молодежи Ирина Михнова и многие другие.
https://ria.ru/20240819/putin-1967122391.html
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россия, владимир путин, елена вартанова, госдума рф, российский книжный союз, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), общество
Россия, Владимир Путин, Елена Вартанова, Госдума РФ, Российский Книжный Союз, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Общество
Стал известен состав Совета по госполитике по поддержке русского языка

В Совет по госполитике по поддержке русского вошли Безруков, Древаль и Вартанова

© РИА Новости / Илья ПиталевУрок русского языка
Урок русского языка - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Урок русского языка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Декан журфака МГУ Елена Вартанова, глава общества "Знание" Максим Древаль, актер Сергей Безруков и музыкант Сергей Трофимов (Трофим) среди прочих вошли в состав нового Совета по госполитике в сфере поддержки русского языка, следует из указа президента РФ Владимира Путина.
Председателем нового совета станет советник президента Елена Ямпольская.
Также Путин включил в состав совета актрису Екатерину Гусеву, внука советского писателя Михаила Шолохова, депутата Госдумы Александра Шолохова, президента Российского книжного союза Сергея Степашина, главу Россотрудничества Евгения Примакова.
Кроме того, в состав совета вошли директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина, генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда, ректор института имени Щукина при государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова Евгений Князев, директор Российской государственной библиотеки для молодежи Ирина Михнова и многие другие.
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РоссияВладимир ПутинЕлена ВартановаГосдума РФРоссийский Книжный СоюзФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Общество
 
 
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