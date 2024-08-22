https://ria.ru/20240822/sosedi-1967641744.html

Юрист пояснил, как бороться с проблемными соседями

Юрист пояснил, как бороться с проблемными соседями - РИА Новости, 22.08.2024

Юрист пояснил, как бороться с проблемными соседями

Собственники многоквартирных домов обязаны поддерживать жилье в надлежащем виде и соблюдать права и интересы соседей. В случае нарушения общедомового порядка... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T07:30

2024-08-22T07:30

2024-08-22T12:49

жилье

госжилинспекция

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Собственники многоквартирных домов обязаны поддерживать жилье в надлежащем виде и соблюдать права и интересы соседей. В случае нарушения общедомового порядка соседи вправе обращаться за помощью в различные ведомства, рассказал РИА Новости руководитель отдела судебной практики компании РосКо Станислав Мельник."Для начала можно обратиться в управляющую компанию дома и участковому полиции. Они инициируют проверку и проведут с жильцами профилактическую беседу", — говорит адвокат.Нарушителей порядка можно привлечь и к административной ответственности. Для этого жильцам необходимо составить коллективную жалобу."О проблеме можно уведомить прокуратуру, Роспотребнадзор, жилинспекцию и районную администрацию. Если те проведут проверку, то собственник может получить административное наказание в виде штрафа от 1500 до 3000 рублей и предписание привести жилое помещение в надлежащее состояние (статья 8.52 КоАП. — Прим. ред.)", — уточняет Мельник.Суд, по словам юриста, — последняя инстанция, обращение в которую может привести даже к выселению из квартиры. "Это возможно в случае многократных обращений соседей и неисполнения судебного решения", — подчеркивает эксперт.

https://ria.ru/20240620/sud-1954166806.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жилье, госжилинспекция