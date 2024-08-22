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Юрист пояснил, как бороться с проблемными соседями - РИА Новости, 22.08.2024
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07:30 22.08.2024 (обновлено: 12:49 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/sosedi-1967641744.html
Юрист пояснил, как бороться с проблемными соседями
Юрист пояснил, как бороться с проблемными соседями - РИА Новости, 22.08.2024
Юрист пояснил, как бороться с проблемными соседями
Собственники многоквартирных домов обязаны поддерживать жилье в надлежащем виде и соблюдать права и интересы соседей. В случае нарушения общедомового порядка... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T07:30
2024-08-22T12:49
жилье
госжилинспекция
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Собственники многоквартирных домов обязаны поддерживать жилье в надлежащем виде и соблюдать права и интересы соседей. В случае нарушения общедомового порядка соседи вправе обращаться за помощью в различные ведомства, рассказал РИА Новости руководитель отдела судебной практики компании РосКо Станислав Мельник."Для начала можно обратиться в управляющую компанию дома и участковому полиции. Они инициируют проверку и проведут с жильцами профилактическую беседу", — говорит адвокат.Нарушителей порядка можно привлечь и к административной ответственности. Для этого жильцам необходимо составить коллективную жалобу.&quot;О проблеме можно уведомить прокуратуру, Роспотребнадзор, жилинспекцию и районную администрацию. Если те проведут проверку, то собственник может получить административное наказание в виде штрафа от 1500 до 3000 рублей и предписание привести жилое помещение в надлежащее состояние (статья 8.52 КоАП. — Прим. ред.)&quot;, — уточняет Мельник.Суд, по словам юриста, — последняя инстанция, обращение в которую может привести даже к выселению из квартиры. "Это возможно в случае многократных обращений соседей и неисполнения судебного решения", — подчеркивает эксперт.
https://ria.ru/20240620/sud-1954166806.html
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жилье, госжилинспекция
Жилье, Госжилинспекция
Юрист пояснил, как бороться с проблемными соседями

Юрист Мельник: есть несколько способов законно решить проблемы с соседями

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСотрудницы Мосжилинспекции во время рейда в квартиру в Москве
Сотрудницы Мосжилинспекции во время рейда в квартиру в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Собственники многоквартирных домов обязаны поддерживать жилье в надлежащем виде и соблюдать права и интересы соседей. В случае нарушения общедомового порядка соседи вправе обращаться за помощью в различные ведомства, рассказал РИА Новости руководитель отдела судебной практики компании РосКо Станислав Мельник.
"Для начала можно обратиться в управляющую компанию дома и участковому полиции. Они инициируют проверку и проведут с жильцами профилактическую беседу", — говорит адвокат.
Нарушителей порядка можно привлечь и к административной ответственности. Для этого жильцам необходимо составить коллективную жалобу.
«

"О проблеме можно уведомить прокуратуру, Роспотребнадзор, жилинспекцию и районную администрацию. Если те проведут проверку, то собственник может получить административное наказание в виде штрафа от 1500 до 3000 рублей и предписание привести жилое помещение в надлежащее состояние (статья 8.52 КоАП. — Прим. ред.)", — уточняет Мельник.

Суд, по словам юриста, — последняя инстанция, обращение в которую может привести даже к выселению из квартиры. "Это возможно в случае многократных обращений соседей и неисполнения судебного решения", — подчеркивает эксперт.
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ЖильеГосжилинспекция
 
 
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