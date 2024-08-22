Рейтинг@Mail.ru
В Сочи задержали пьяного таксиста - РИА Новости, 22.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:46 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/sochi-1967839285.html
В Сочи задержали пьяного таксиста
В Сочи задержали пьяного таксиста - РИА Новости, 22.08.2024
В Сочи задержали пьяного таксиста
Таксист, устроивший пьяную гонку в центре Сочи, а после задержания без устали матерившийся на полицейских, рискует лишиться прав и оказаться под арестом, а в... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T16:46
2024-08-22T16:46
происшествия
авто
россия
сочи
дпс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967837442_0:5:1500:849_1920x0_80_0_0_c434708ebd90e3faf99f4ccff50f8856.jpg
СОЧИ, 22 авг – РИА Новости. Таксист, устроивший пьяную гонку в центре Сочи, а после задержания без устали матерившийся на полицейских, рискует лишиться прав и оказаться под арестом, а в перспективе - стать фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба краснодарского главка МВД РФ. В опубликованном главком видео таксист, выписывая восьмерки, ускоряется по Курортному проспекту. Затем показано, как он, лежа на асфальте, нецензурно оскорбляет полицейских, поет песни и просит шоколадный торт с кремовой начинкой. "Инспекторы ДПС остановили иномарку, за рулем которой находился 49-летний местный житель с явными признаками опьянения. При задержании мужчина оказал неповиновение, вел себя агрессивно и нецензурно выражался в адрес стражей порядка", - говорится в Telegram-канале ведомства. Нарушителя доставили в отдел полиции, где в отношении него составили три административных протокола, предусматривающих штраф, арест и лишение водительского удостоверения, а также собрали первичный материал по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). "До суда сочинца поместили в камеру для задержанных. Его автомобиль отправлен на штраф-стоянку", - добавили в главке.
https://ria.ru/20240805/magnitogorsk-1964122312.html
россия
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967837442_181:0:1320:854_1920x0_80_0_0_cf4ad4eba977ae628bdef41f24f04b5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, россия, сочи, дпс
Происшествия, Авто, Россия, Сочи, ДПС
В Сочи задержали пьяного таксиста

МВД: инспекторы ДПС задержали пьяного таксиста за гонку в центре Сочи

© ГУ МВД России по Краснодарскому краюЗадержание пьяного таксиста в Сочи
Задержание пьяного таксиста в Сочи - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Задержание пьяного таксиста в Сочи
Читать ria.ru в
СОЧИ, 22 авг – РИА Новости. Таксист, устроивший пьяную гонку в центре Сочи, а после задержания без устали матерившийся на полицейских, рискует лишиться прав и оказаться под арестом, а в перспективе - стать фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба краснодарского главка МВД РФ.
В опубликованном главком видео таксист, выписывая восьмерки, ускоряется по Курортному проспекту. Затем показано, как он, лежа на асфальте, нецензурно оскорбляет полицейских, поет песни и просит шоколадный торт с кремовой начинкой.
Задержание жителя Челябинской области, пытавшегося уехать от сотрудников Госавтоинспекции в Магнитогорске - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
В Магнитогорске пьяный водитель с наехал на сотрудника ДПС, уходя от погони
5 августа, 12:18
"Инспекторы ДПС остановили иномарку, за рулем которой находился 49-летний местный житель с явными признаками опьянения. При задержании мужчина оказал неповиновение, вел себя агрессивно и нецензурно выражался в адрес стражей порядка", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Нарушителя доставили в отдел полиции, где в отношении него составили три административных протокола, предусматривающих штраф, арест и лишение водительского удостоверения, а также собрали первичный материал по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).
"До суда сочинца поместили в камеру для задержанных. Его автомобиль отправлен на штраф-стоянку", - добавили в главке.
 
ПроисшествияАвтоРоссияСочиДПС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала