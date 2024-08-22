https://ria.ru/20240822/sochi-1967839285.html

В Сочи задержали пьяного таксиста

В Сочи задержали пьяного таксиста - РИА Новости, 22.08.2024

В Сочи задержали пьяного таксиста

Таксист, устроивший пьяную гонку в центре Сочи, а после задержания без устали матерившийся на полицейских, рискует лишиться прав и оказаться под арестом, а в... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T16:46

2024-08-22T16:46

2024-08-22T16:46

происшествия

авто

россия

сочи

дпс

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СОЧИ, 22 авг – РИА Новости. Таксист, устроивший пьяную гонку в центре Сочи, а после задержания без устали матерившийся на полицейских, рискует лишиться прав и оказаться под арестом, а в перспективе - стать фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба краснодарского главка МВД РФ. В опубликованном главком видео таксист, выписывая восьмерки, ускоряется по Курортному проспекту. Затем показано, как он, лежа на асфальте, нецензурно оскорбляет полицейских, поет песни и просит шоколадный торт с кремовой начинкой. "Инспекторы ДПС остановили иномарку, за рулем которой находился 49-летний местный житель с явными признаками опьянения. При задержании мужчина оказал неповиновение, вел себя агрессивно и нецензурно выражался в адрес стражей порядка", - говорится в Telegram-канале ведомства. Нарушителя доставили в отдел полиции, где в отношении него составили три административных протокола, предусматривающих штраф, арест и лишение водительского удостоверения, а также собрали первичный материал по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). "До суда сочинца поместили в камеру для задержанных. Его автомобиль отправлен на штраф-стоянку", - добавили в главке.

https://ria.ru/20240805/magnitogorsk-1964122312.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

происшествия, авто, россия, сочи, дпс