https://ria.ru/20240822/sochi-1967839285.html
В Сочи задержали пьяного таксиста
В Сочи задержали пьяного таксиста - РИА Новости, 22.08.2024
В Сочи задержали пьяного таксиста
Таксист, устроивший пьяную гонку в центре Сочи, а после задержания без устали матерившийся на полицейских, рискует лишиться прав и оказаться под арестом, а в... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T16:46
2024-08-22T16:46
2024-08-22T16:46
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СОЧИ, 22 авг – РИА Новости. Таксист, устроивший пьяную гонку в центре Сочи, а после задержания без устали матерившийся на полицейских, рискует лишиться прав и оказаться под арестом, а в перспективе - стать фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба краснодарского главка МВД РФ. В опубликованном главком видео таксист, выписывая восьмерки, ускоряется по Курортному проспекту. Затем показано, как он, лежа на асфальте, нецензурно оскорбляет полицейских, поет песни и просит шоколадный торт с кремовой начинкой. "Инспекторы ДПС остановили иномарку, за рулем которой находился 49-летний местный житель с явными признаками опьянения. При задержании мужчина оказал неповиновение, вел себя агрессивно и нецензурно выражался в адрес стражей порядка", - говорится в Telegram-канале ведомства. Нарушителя доставили в отдел полиции, где в отношении него составили три административных протокола, предусматривающих штраф, арест и лишение водительского удостоверения, а также собрали первичный материал по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). "До суда сочинца поместили в камеру для задержанных. Его автомобиль отправлен на штраф-стоянку", - добавили в главке.
https://ria.ru/20240805/magnitogorsk-1964122312.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, авто, россия, сочи, дпс
Происшествия, Авто, Россия, Сочи, ДПС
В Сочи задержали пьяного таксиста
МВД: инспекторы ДПС задержали пьяного таксиста за гонку в центре Сочи
СОЧИ, 22 авг – РИА Новости. Таксист, устроивший пьяную гонку в центре Сочи, а после задержания без устали матерившийся на полицейских, рискует лишиться прав и оказаться под арестом, а в перспективе - стать фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба краснодарского главка МВД РФ.
В опубликованном главком видео таксист, выписывая восьмерки, ускоряется по Курортному проспекту. Затем показано, как он, лежа на асфальте, нецензурно оскорбляет полицейских, поет песни и просит шоколадный торт с кремовой начинкой.
"Инспекторы ДПС
остановили иномарку, за рулем которой находился 49-летний местный житель с явными признаками опьянения. При задержании мужчина оказал неповиновение, вел себя агрессивно и нецензурно выражался в адрес стражей порядка", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Нарушителя доставили в отдел полиции, где в отношении него составили три административных протокола, предусматривающих штраф, арест и лишение водительского удостоверения, а также собрали первичный материал по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).
"До суда сочинца поместили в камеру для задержанных. Его автомобиль отправлен на штраф-стоянку", - добавили в главке.