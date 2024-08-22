https://ria.ru/20240822/sk-1967744986.html

СК попросил арестовать подростка, обвиняемого в смертельном ДТП в Москве

СК попросил арестовать подростка, обвиняемого в смертельном ДТП в Москве - РИА Новости, 22.08.2024

СК попросил арестовать подростка, обвиняемого в смертельном ДТП в Москве

Следователи попросят об аресте подростка, обвиняемого в смертельном ДТП на каршеринге в Москве, в котором погиб несовершеннолетний, сообщает ГСУ СК России по... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T11:43

2024-08-22T11:43

2024-08-22T11:43

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россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Следователи попросят об аресте подростка, обвиняемого в смертельном ДТП на каршеринге в Москве, в котором погиб несовершеннолетний, сообщает ГСУ СК России по Москве в Telegram-канале.Смертельное ДТП произошло на юге Москвы 11 августа. Четверо подростков взяли в аренду автомобиль под чужим аккаунтом, сообщала столичная прокуратура. Во время поездки несовершеннолетний водитель не справился с управлением, пытаясь скрыться от сотрудников ДПС, и въехал в многоэтажный дом. Один из его пассажиров погиб, еще трое пострадали. В пресс-службе каршерингового сервиса "Ситидрайв" сообщали, что подростки попали в машину из-за незакрытых дверей. Как сообщает ведомство, 15-летний водитель задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, причинившее особо крупный ущерб). В ходе допроса он признал вину и раскаялся. "Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Зюзинским районным судом города Москвы об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении столичного СК.

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)