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СК попросил арестовать подростка, обвиняемого в смертельном ДТП в Москве - РИА Новости, 22.08.2024
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11:43 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/sk-1967744986.html
СК попросил арестовать подростка, обвиняемого в смертельном ДТП в Москве
СК попросил арестовать подростка, обвиняемого в смертельном ДТП в Москве - РИА Новости, 22.08.2024
СК попросил арестовать подростка, обвиняемого в смертельном ДТП в Москве
Следователи попросят об аресте подростка, обвиняемого в смертельном ДТП на каршеринге в Москве, в котором погиб несовершеннолетний, сообщает ГСУ СК России по... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T11:43
2024-08-22T11:43
происшествия
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Следователи попросят об аресте подростка, обвиняемого в смертельном ДТП на каршеринге в Москве, в котором погиб несовершеннолетний, сообщает ГСУ СК России по Москве в Telegram-канале.Смертельное ДТП произошло на юге Москвы 11 августа. Четверо подростков взяли в аренду автомобиль под чужим аккаунтом, сообщала столичная прокуратура. Во время поездки несовершеннолетний водитель не справился с управлением, пытаясь скрыться от сотрудников ДПС, и въехал в многоэтажный дом. Один из его пассажиров погиб, еще трое пострадали. В пресс-службе каршерингового сервиса "Ситидрайв" сообщали, что подростки попали в машину из-за незакрытых дверей. Как сообщает ведомство, 15-летний водитель задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, причинившее особо крупный ущерб). В ходе допроса он признал вину и раскаялся. "Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Зюзинским районным судом города Москвы об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении столичного СК.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК попросил арестовать подростка, обвиняемого в смертельном ДТП в Москве

Следствие попросит об аресте подростка, обвиняемого в ДТП на каршеринге в Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Следователи попросят об аресте подростка, обвиняемого в смертельном ДТП на каршеринге в Москве, в котором погиб несовершеннолетний, сообщает ГСУ СК России по Москве в Telegram-канале.
Смертельное ДТП произошло на юге Москвы 11 августа. Четверо подростков взяли в аренду автомобиль под чужим аккаунтом, сообщала столичная прокуратура. Во время поездки несовершеннолетний водитель не справился с управлением, пытаясь скрыться от сотрудников ДПС, и въехал в многоэтажный дом. Один из его пассажиров погиб, еще трое пострадали. В пресс-службе каршерингового сервиса "Ситидрайв" сообщали, что подростки попали в машину из-за незакрытых дверей.
Как сообщает ведомство, 15-летний водитель задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, причинившее особо крупный ущерб). В ходе допроса он признал вину и раскаялся.
«
"Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Зюзинским районным судом города Москвы об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении столичного СК.
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