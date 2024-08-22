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Эпатажный блогер сжег свой российский паспорт - РИА Новости, 22.08.2024
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10:51 22.08.2024 (обновлено: 15:40 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/shpak-1967727044.html
Эпатажный блогер сжег свой российский паспорт
Эпатажный блогер сжег свой российский паспорт - РИА Новости, 22.08.2024
Эпатажный блогер сжег свой российский паспорт
Блогер-бодибилдер Александр Шпак надругался над российским паспортом, сообщает телеканал "78". РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T10:51
2024-08-22T15:40
россия
общество
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Блогер-бодибилдер Александр Шпак надругался над российским паспортом, сообщает телеканал "78". &quot;Уехавший за границу Александр Шпак решил сжечь паспорт гражданина России. Но не просто сжечь — блогер записал процесс на камеру...&quot;, — говорится в публикации.Отмечается, что "обряд отречения" Шпак сопровождал антироссийскими лозунгами. Против блогера возбудили дело о надругательстве над государственным гербом Российской Федерации, пишет издание.В марте Шпак стал фигурантом уголовного дела о "публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС России". Эпатажного блогера также несколько раз штрафовали в административном порядке за аналогичные действия.
https://ria.ru/20231122/sharlot-1910996262.html
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россия, общество
Россия, Общество
Эпатажный блогер сжег свой российский паспорт

Блогер Шпак сжег свой российский паспорт и стал фигурантом уголовного дела

Кадр видео, опубликованного Александром Шпаком
Кадр видео, опубликованного Александром Шпаком - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Кадр видео, опубликованного Александром Шпаком
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Блогер-бодибилдер Александр Шпак надругался над российским паспортом, сообщает телеканал "78".
«

"Уехавший за границу Александр Шпак решил сжечь паспорт гражданина России. Но не просто сжечь — блогер записал процесс на камеру...", — говорится в публикации.

Отмечается, что "обряд отречения" Шпак сопровождал антироссийскими лозунгами. Против блогера возбудили дело о надругательстве над государственным гербом Российской Федерации, пишет издание.

В марте Шпак стал фигурантом уголовного дела о "публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС России". Эпатажного блогера также несколько раз штрафовали в административном порядке за аналогичные действия.
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