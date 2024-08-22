https://ria.ru/20240822/shpak-1967727044.html

Эпатажный блогер сжег свой российский паспорт

Эпатажный блогер сжег свой российский паспорт - РИА Новости, 22.08.2024

Эпатажный блогер сжег свой российский паспорт

Блогер-бодибилдер Александр Шпак надругался над российским паспортом, сообщает телеканал "78". РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T10:51

2024-08-22T10:51

2024-08-22T15:40

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967725341_84:0:1347:710_1920x0_80_0_0_cc73502b25aef380f18adb2dbc8606b9.jpg

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Блогер-бодибилдер Александр Шпак надругался над российским паспортом, сообщает телеканал "78". "Уехавший за границу Александр Шпак решил сжечь паспорт гражданина России. Но не просто сжечь — блогер записал процесс на камеру...", — говорится в публикации.Отмечается, что "обряд отречения" Шпак сопровождал антироссийскими лозунгами. Против блогера возбудили дело о надругательстве над государственным гербом Российской Федерации, пишет издание.В марте Шпак стал фигурантом уголовного дела о "публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС России". Эпатажного блогера также несколько раз штрафовали в административном порядке за аналогичные действия.

https://ria.ru/20231122/sharlot-1910996262.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество