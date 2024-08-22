Эпатажный блогер сжег свой российский паспорт
Блогер Шпак сжег свой российский паспорт и стал фигурантом уголовного дела
Кадр видео, опубликованного Александром Шпаком
Кадр видео, опубликованного Александром Шпаком
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Блогер-бодибилдер Александр Шпак надругался над российским паспортом, сообщает телеканал "78".
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"Уехавший за границу Александр Шпак решил сжечь паспорт гражданина России. Но не просто сжечь — блогер записал процесс на камеру...", — говорится в публикации.
Отмечается, что "обряд отречения" Шпак сопровождал антироссийскими лозунгами. Против блогера возбудили дело о надругательстве над государственным гербом Российской Федерации, пишет издание.
В марте Шпак стал фигурантом уголовного дела о "публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС России". Эпатажного блогера также несколько раз штрафовали в административном порядке за аналогичные действия.
В марте Шпак стал фигурантом уголовного дела о "публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС России". Эпатажного блогера также несколько раз штрафовали в административном порядке за аналогичные действия.
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